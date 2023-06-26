«Милан» купит Лофтус-Чика за 16+4 млн евро и бесплатно подпишет Спортьелло и Ромеро
Рубен Лофтус-Чик обойдется «Милану» в 20 млн евро.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» будет выкуплен за 16 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сейчас стороны обсуждают последние детали.
Также «россонери» близки к подписанию контракта с голкипером Марко Спортьелло. Завтра покидающий «Аталанту» в качестве свободного агента игрок пройдет медосмотр и оформит документы.
Calciomercato утверждает, что еще одним новичком «Милана» станет Лука Ромеро из «Лацио». Переговоры с хавбеком почти завершены, он присоединится к новой команде по окончании контракта с римлянами.
А реанимировать - его 3 года врачи Челси реанимировали. Он даже на разминке умудрялся что-нибудь себе повредить. А когда здоров, то толку от него тоже никакого. Интересуются Лион и Милан, отдадут.
Имея самый нарядный состав в Серии А занимать 3 место и праздновать классный сезон могут только настоящие картоны типа Интера или Арсенала.
Только Конте смог картон к чемпионству привести за последние годы, какой стыд.
И это в медленной старой Серии А.
А великий Челси грамотно разруливает ситуацию, чтобы вновь бороться за большие трофеи.
Еще и переговорщики топовые, работают нон-стопом и везде успевают. Ну американская бизнес-школа порожняк не гонит.
Пусть все так и остается, а Боули может просто наслаждаться матчами и приносить чемодан с деньгами, когда попросят.