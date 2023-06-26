«Милан» купит Лофтус-Чика за 16+4 млн евро и бесплатно подпишет Спортьелло и Ромеро

Рубен Лофтус-Чик обойдется «Милану» в 20 млн евро.

По данным инсайдера , полузащитник « » будет выкуплен за 16 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сейчас стороны обсуждают последние детали.

Также «россонери» близки к подписанию контракта с голкипером . Завтра покидающий «Аталанту» в качестве свободного агента игрок пройдет медосмотр и оформит документы.

Calciomercato утверждает, что еще одним новичком « » станет Лука Ромеро из « ». Переговоры с хавбеком почти завершены, он присоединится к новой команде по окончании контракта с римлянами.