«Милан» купит Лофтус-Чика за 16+4 млн евро и бесплатно подпишет Спортьелло и Ромеро

Теги Милан Лацио Аталанта Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Марко Спортьелло Рубен Лофтус-Чик Лука Ромеро Фабрицио Романо Футбол

Рубен Лофтус-Чик обойдется «Милану» в 20 млн евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» будет выкуплен за 16 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Сейчас стороны обсуждают последние детали.

Также «россонери» близки к подписанию контракта с голкипером Марко Спортьелло. Завтра покидающий «Аталанту» в качестве свободного агента игрок пройдет медосмотр и оформит документы.

Calciomercato утверждает, что еще одним новичком «Милана» станет Лука Ромеро из «Лацио». Переговоры с хавбеком почти завершены, он присоединится к новой команде по окончании контракта с римлянами.

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37 комментариев

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Акира_1
Новые директора Челси, кажется, любой хлам могут пристроить. Ну кроме всяких Бакайок и Баркли, но тут уже никто в мире бы не нашёл им покупателя.
+41
0
+41
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avalanch
Ещё одного скинули. Остался пулишич, возможно тоже в Милан, ауба и Лукаку
+18
0
+18
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Captain JT26
Ответ Акира_1
Новые директора Челси, кажется, любой хлам могут пристроить. Ну кроме всяких Бакайок и Баркли, но тут уже никто в мире бы не нашёл им покупателя.
Ну вообще с Бакойоко контракт расторгли, а Баркли давно же ушел, если ты условно говорил то извини за поправку
+13
0
+13
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Акира_1
Ответ паувэр данкер
Лофтус тоже идёт в аренду в Милан,но при выполнении условий тока выкупаетсч
Милан близок к покупке за 17 лямов написано, это не аренда же.
+6
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+6
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Alexander Yavriantz
Продать Тонали, чтобы купить Лофтус-Чика? Так себе затея.
+5
0
+5
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edward_freeman
Ответ Акира_1
Новые директора Челси, кажется, любой хлам могут пристроить. Ну кроме всяких Бакайок и Баркли, но тут уже никто в мире бы не нашёл им покупателя.
единственный старый волк Челси, который им пока не по зубам, это Баба Рахман 😁
+4
0
+4
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Акира_1
Ответ avalanch
Ещё одного скинули. Остался пулишич, возможно тоже в Милан, ауба и Лукаку
Пулишича не отпустят. Нужен кто-то на лавке для ротации да плюс он американский футболист, что важно для имиджа клуба и его боссов из США. Наверняка будут просить Поча его реанимировать.
+4
0
+4
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Сергей Кайзер
Ответ London.is.blue
Так себе затея это купить Тонали за 80 миллионов.
Зато у них есть Тонали. А у Милана будет Лофтус-Чик.
+3
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+3
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TSMIG
Да уж, ожидали Фраттези или СМС, а получили Лофтуса-Чика. Мне это прям напомнило историю с мистером Х, когда все ждали топаря типа Фабрегаса, а по итогу мистером Х оказался арендованный Аквилани. Кстати, а что там по местам для игроков не из ЕС, для Камады то место осталось?
+3
0
+3
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DolJun
норм. надеюсь в милане лофтусом не будут затыкать на фланге дыры, а в центре он неплохо играл при том же сарри, может в серии а получится перезапустить карьеру
+6
-3
+3
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artem-lstik@mail.ru
Ответ Алексей Гусев
Спортьелло вторым?? Зачем это и ему и Милану??
Милану как раз-таки очень нужно, им цыганские фокусы последнее время слишком дорого обходятся, а Меньян уже второй сезон кряду получает довольно серьёзную травму. а вот зачем это Спортьелло - непонятно, может не предложили ничего интереснее.
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avalanch
Ответ Акира_1
Пулишича не отпустят. Нужен кто-то на лавке для ротации да плюс он американский футболист, что важно для имиджа клуба и его боссов из США. Наверняка будут просить Поча его реанимировать.
пулишич любит играть слева, а там мудрик и стерлинг. не вижу ему места, да и ему самому надо в другой клуб. то что он америкос, за 3 года чёт не увидел плюсов. у нас новый америкос - солонина )
+1
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Евгений Кузнецов
Ответ avalanch
Ещё одного скинули. Остался пулишич, возможно тоже в Милан, ауба и Лукаку
Ауба тоже в Милан , закруглился бы
+1
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Etcetera
Ответ Акира_1
Пулишича не отпустят. Нужен кто-то на лавке для ротации да плюс он американский футболист, что важно для имиджа клуба и его боссов из США. Наверняка будут просить Поча его реанимировать.
Да никому он не нужен на этом американском рынке, Боулинг ещё зимой пытался Пулишича пристроить. И ценник говорит сам за себя - оценили в 20-25 млн евро. У него и на трансфермаркте 25 лямов цена болтается. Его руководство за актив не считает - пользы приносит мало, травматичный и уже не особо востребованный.
А реанимировать - его 3 года врачи Челси реанимировали. Он даже на разминке умудрялся что-нибудь себе повредить. А когда здоров, то толку от него тоже никакого. Интересуются Лион и Милан, отдадут.
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vaslover
Ответ TSMIG
Да уж, ожидали Фраттези или СМС, а получили Лофтуса-Чика. Мне это прям напомнило историю с мистером Х, когда все ждали топаря типа Фабрегаса, а по итогу мистером Х оказался арендованный Аквилани. Кстати, а что там по местам для игроков не из ЕС, для Камады то место осталось?
А вместо Томори ты кого ожидал? А по факту Подданный Его Королевского Величества стал одним из лучших центрдефов серии А.
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Cearvm
Ответ Акира_1
Новые директора Челси, кажется, любой хлам могут пристроить. Ну кроме всяких Бакайок и Баркли, но тут уже никто в мире бы не нашёл им покупателя.
Бакайоко переоценили на фоне успехов Монако, а вот Баркли действительно был очень хорошим игроком в Эвертоне. Непонятно, что с ним случилось.
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Сергей Железняков
Ответ Акира_1
Новые директора Челси, кажется, любой хлам могут пристроить. Ну кроме всяких Бакайок и Баркли, но тут уже никто в мире бы не нашёл им покупателя.
про мутити и шлангле также говорили...
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balander09
Ответ edward_freeman
единственный старый волк Челси, который им пока не по зубам, это Баба Рахман 😁
пейводу ещё есть или нет ?)
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The Best
Новым директорам респект за то что смогли всё-таки сделать глобальную чистку,ну и арабам тоже нужно сказать спасибо)
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Северный болельщик
Сразу двух, но они не заменят одно Ибру
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whereissuso
Я надеюсь это все-таки аренда с правом выкупа, потому что тратить на такого игрока деньги в положении Милана - это верх идиотизма
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giant
Ответ London.is.blue
Фанат Интера, ой то есть фк картона кого-то называет «фк мемом» Имея самый нарядный состав в Серии А занимать 3 место и праздновать классный сезон могут только настоящие картоны типа Интера или Арсенала. Только Конте смог картон к чемпионству привести за последние годы, какой стыд. И это в медленной старой Серии А. А великий Челси грамотно разруливает ситуацию, чтобы вновь бороться за большие трофеи.
Великий Челси вбухал под 400 млн, чтобы за 5 туров до конца обезопасить себя от вылета... Ну и при текущих МанСити, Ливерпуле, МЮ, бороться за какие трофеи? Если Ньюкасл чуть заматереет, а Арсенал усилиться летом, то не уверен что по итогам следующего сезона Челси и в ЛЧ то попадет...
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Алексей Гусев
Спортьелло вторым?? Зачем это и ему и Милану??
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London.is.blue
Ответ Андрюха с района
Как же классно, что этот днарь из фк мем перейдет в Милан) Молодцы, что опередили Интер по этому днарю) Руководство у Милана смешное какое-то) Иметь на руках 80 млн за Тонали и в итоге приобрести днаря из фк мем) Там бы на Фраттези и Серегу хватило)
Фанат Интера, ой то есть фк картона кого-то называет «фк мемом»

Имея самый нарядный состав в Серии А занимать 3 место и праздновать классный сезон могут только настоящие картоны типа Интера или Арсенала.
Только Конте смог картон к чемпионству привести за последние годы, какой стыд.
И это в медленной старой Серии А.

А великий Челси грамотно разруливает ситуацию, чтобы вновь бороться за большие трофеи.
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-1
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London.is.blue
Ого, оказывается если перестать играть в фифу вживую и отдать трансферы профессионалам, то получается намного лучше.
Еще и переговорщики топовые, работают нон-стопом и везде успевают. Ну американская бизнес-школа порожняк не гонит.

Пусть все так и остается, а Боули может просто наслаждаться матчами и приносить чемодан с деньгами, когда попросят.
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