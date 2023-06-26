«Арсенал» договорился о трансфере Хавертца за 75 млн евро, контракт будет до 2028-го. Могут объявить на этой неделе

«Арсенал» может объявить о переходе Кая Хавертца на этой неделе.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка по трансферу уже закрыта. Немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Между «Челси» и « » достигнуто соглашение о трансфере. Ожидается, что на этой неделе Хавертц пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Хавертц провел в составе « » 35 матчей в , забив 7 мячей. Его подробная статистика доступна здесь.