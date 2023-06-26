«Арсенал» договорился о трансфере Хавертца за 75 млн евро, контракт будет до 2028-го. Могут объявить на этой неделе

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц деньги Футбол

«Арсенал» может объявить о переходе Кая Хавертца на этой неделе.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка по трансферу Хавертца уже закрыта. Немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Между «Челси» и «Арсеналом» достигнуто соглашение о трансфере. Ожидается, что на этой неделе Хавертц пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Хавертц провел в составе «Челси» 35 матчей в АПЛ, забив 7 мячей. Его подробная статистика доступна здесь.

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72 комментария

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Egor Aleksandrovich
дорого
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London.is.blue
Ответ rusichi
По вчерашним новостям окончательно убедился в том, почему наши лигочемпионы косяком повалили из команды. И даже Канте! Им ясно дали понять, что Челси уже не тот амбициозный клуб, который был при Абрамовиче. Это бизнес-проект тупого америкоса. Мне это неприятно также как тем, кто будет сейчас меня минусовать. Минустите меня миллион раз, но верните Челси!!!!
Не понимаю паники этой.
В команде 30+ игроков, тут распродажа читалась сама собой.
На место Хаверца пришел Нкунку. В остальном сливают лавочников.
Канте 32 года, он почти не играет на огромной зарплате.

Я бы даже сказал пусть сливают дальше, и купят 2-3 добротных игроков еще вместе 7-8 ненужных.
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Rhett Butler
Если он не будет в два раза круче Троссарда (а я в этом уверен), я очень расстроюсь! Искренне не понимаю, зачем он за такие деньги нужен...
+12
-4
+8
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DolJun
Ответ Илья Ворошилов
Энцо-чемпион мира, а кто такой мудрик ?
энцо купили за 110, мудрика за 70
+16
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Парень со двора Шмурнова
Сомнительный трансфер с учетом того, что девятку он играет откровенно плохо, а на позиции десятки есть Эдегор и способный прибавить Смит-Роу.

Но понаблюдать будет интересно.
+7
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Ну тут можно поаплодировать Боули, слил дерево за 70 мультов
то ли дело Антони и Санчо по 100лямов на одну позицию.
+4
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liv6
Арсенал решить собрать 1 одна нормального из 3 не умеющих стабильно забивать форвардов)
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Aleksandr Khachoyan
Ответ rude.
Ожидание: Райс Реальность: Хаверц
Поправочка.
Ожидание: Райс.
Реальность: Хаверц, Тимбер, Райс, Симмонс, Лавиа. Может не все сразу но некоторые из них точно в это ТО.
+3
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Stewart D.
норм так челси впарили его. Хотя может чего получится у него. Но зачем в команде сразу хаверц и эдегор ? разве не одна позиция под нападением ? Фланги ведь плотно заняты сака и мартинелли
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rusichi
По вчерашним новостям окончательно убедился в том, почему наши лигочемпионы косяком повалили из команды. И даже Канте! Им ясно дали понять, что Челси уже не тот амбициозный клуб, который был при Абрамовиче. Это бизнес-проект тупого америкоса. Мне это неприятно также как тем, кто будет сейчас меня минусовать. Минустите меня миллион раз, но верните Челси!!!!
+8
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TravenS
Ответ Rad0
Скажите Боули, что чистку нужно было начинать со слабейших игроков.
Кулибали, Менди, старые травматы Канте и Ковачич, да и Хавертц на 1 хороший матч выдает 5 ужасных) вполне себе нормальная чистка. Плюс Лукаку наверняка сольют
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avolida
"Могут объявить на этой неделе", "Хотят закрыть сделку на этой неделе". Как долго.

Через три недели турне по США, через 2.5 недели первый предсезонный матч с Нюрнбергом. Уже месяц почти прошел с начала ТО, пока тишина. Причем не только в приобретениях, но и продажах.

И где Деклан, чёрт возьми?
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Attikus
Вместо Мудрика можно сказать
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angliiskiilion
Ответ Парень со двора Шмурнова
Сомнительный трансфер с учетом того, что девятку он играет откровенно плохо, а на позиции десятки есть Эдегор и способный прибавить Смит-Роу. Но понаблюдать будет интересно.
вряд ли Артета его будет ставить на девятку, в Челси ни Лэмпард, ни Тухель, ни Поттер, ни снова Лэмпард не ставили его на его родную позицию в виде десятки
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
то ли дело Антони и Санчо по 100лямов на одну позицию.
Или же Пепе за 80. Сколько он голов то забил напомни?))
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Сикарио
Ответ Илья Ворошилов
Энцо-чемпион мира, а кто такой мудрик ?
После цирка в Катаре это картонный титул))
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Rhett Butler
Ответ Egor Aleksandrovich
дорого
очень :(
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Мари Хуан
Ответ Илья Ворошилов
Энцо-чемпион мира, а кто такой мудрик ?
Да, чемпион мира, сильно это звание Челси помогло в сезоне?
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Mstislav
Ответ rusichi
По вчерашним новостям окончательно убедился в том, почему наши лигочемпионы косяком повалили из команды. И даже Канте! Им ясно дали понять, что Челси уже не тот амбициозный клуб, который был при Абрамовиче. Это бизнес-проект тупого америкоса. Мне это неприятно также как тем, кто будет сейчас меня минусовать. Минустите меня миллион раз, но верните Челси!!!!
Все любят Канте, но уже понятно что его тело не выдерживает нагрузок, которые нужны для игры на самом высоком уровне. И это самое правильное, перестать мучиться и уехать заработать. Нголо этого заслужил как никто другой. А остальные продажи тоже вполне адекватные. Менди давно на лавке сидит, Зиеш не заиграл не при одном тренере. Кулибали 32 года и за него предложили хорошие деньги. Ковачич очень еще чуть-чуть, и будет ломаться как Канте. Хавертц да, вроде молодой еще талант, но особо какого-то прогресса не показывал, и если Арсенал реально даёт 75 лямов, то это выгодная сделка для всех.
Единственный не хороший звонок это история с Маунтом, своего воспитанника и такого талантливого нельзя просто так отдавать, даже несмотря на хреновый сезон
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Ман Сити
Получается что Боули правильный американец, он умеет и покупать и продавать. Глейзеры не правильные, они только покупать умеют и отпускать бесплатно
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Вячеслав Новиков-Володько
Огромная переплата, не стоит столько
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Крэнг
Развод на доллАры. А, простите, евро
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Donald Subanov
Боули этим летом отобьет все свои затраты на трансферы. Заодно ФФП и зп ведомость приведет в порядок.

Хавертц 75
Ковачич 25
Зиешь
Кулибали
Лукаку
Канте (св агент)
Пулишич
Маунт

Больше 200 лимонов спокойно заработает
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toxasel
Тратить столько $ на непроблемную позицию, ну такое. А напа купить? опорника? правого защитника? Еще возьмут ЦЗ Тимбера и заставят потом его бровку топтать. Политика трансферов вообще непонятна
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Reright18
Ответ Rhett Butler
Если он не будет в два раза круче Троссарда (а я в этом уверен), я очень расстроюсь! Искренне не понимаю, зачем он за такие деньги нужен...
Не будет)
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