«Арсенал» договорился о трансфере Хавертца за 75 млн евро, контракт будет до 2028-го. Могут объявить на этой неделе
«Арсенал» может объявить о переходе Кая Хавертца на этой неделе.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка по трансферу Хавертца уже закрыта. Немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.
Между «Челси» и «Арсеналом» достигнуто соглашение о трансфере. Ожидается, что на этой неделе Хавертц пройдет медосмотр.
В прошедшем сезоне Хавертц провел в составе «Челси» 35 матчей в АПЛ, забив 7 мячей. Его подробная статистика доступна здесь.
В команде 30+ игроков, тут распродажа читалась сама собой.
На место Хаверца пришел Нкунку. В остальном сливают лавочников.
Канте 32 года, он почти не играет на огромной зарплате.
Я бы даже сказал пусть сливают дальше, и купят 2-3 добротных игроков еще вместе 7-8 ненужных.
Но понаблюдать будет интересно.
Ожидание: Райс.
Реальность: Хаверц, Тимбер, Райс, Симмонс, Лавиа. Может не все сразу но некоторые из них точно в это ТО.
Через три недели турне по США, через 2.5 недели первый предсезонный матч с Нюрнбергом. Уже месяц почти прошел с начала ТО, пока тишина. Причем не только в приобретениях, но и продажах.
И где Деклан, чёрт возьми?
Единственный не хороший звонок это история с Маунтом, своего воспитанника и такого талантливого нельзя просто так отдавать, даже несмотря на хреновый сезон
Хавертц 75
Ковачич 25
Зиешь
Кулибали
Лукаку
Канте (св агент)
Пулишич
Маунт
Больше 200 лимонов спокойно заработает