Агент Батракова о переходе в европейский клуб: «У Алексея не возникнет там проблем, мне кажется. В РПЛ он уже состоялся как игрок»
Представитель Алексея Батракова высказался о его возможном переходе в европейский клуб.
«В нашем чемпионате Батраков уже состоялся как игрок, это не секрет. А ответить на вопрос, готов ли он к переходу в большие европейские клубы, сможет сам Алексей, когда туда попадет. Все‑таки другая страна, новые партнеры, абсолютно новые требования.
Мне кажется, у Батракова не возникнет там проблем, но полноценный ответ даст его игра», — сказал Владимир Кузьмичев.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2039 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости