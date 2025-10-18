Агент Батракова о переходе в европейский клуб: «У Алексея не возникнет там проблем, мне кажется. В РПЛ он уже состоялся как игрок»

Представитель Алексея Батракова высказался о его возможном переходе в европейский клуб.

«В нашем чемпионате Батраков уже состоялся как игрок, это не секрет. А ответить на вопрос, готов ли он к переходу в большие европейские клубы, сможет сам Алексей , когда туда попадет. Все‑таки другая страна, новые партнеры, абсолютно новые требования.

Мне кажется, у Батракова не возникнет там проблем, но полноценный ответ даст его игра», — сказал Владимир Кузьмичев .