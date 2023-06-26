Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й. 8 игроков «Сити» – в топ-20

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Наполи Золотой мяч Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Аль-Иттихад Джидда Джон Стоунз Каземиро Джек Грилиш Бернарду Силва Килиан Мбаппе Родри Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Хвича Кварацхелия Хулиан Альварес Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз остался Лионель Месси, выступавший за «ПСЖ». Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Роберт Левандовски («Барселона»);

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);

16. Лаутаро Мартинес («Интер»);

17. Букайо Сака («Арсенал»);

18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

Материалы по теме

192 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Я бы Грилишу отдал, за выдающееся празднование требла)
+63
-6
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Света Володько
Я бы на месте всех, кто пытается возбухнуть на тему Месси vs Холланд лучше подумал о том, какого фига Винисиус выше Де Брюйне (и в принципе находится рядом с ним)
+50
-9
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Там и по букам Месси фаворит.
На Лео дают 1,3
На Холанда 3,5

8 ЗМ Месси в октябре, норвежцу, что бы опередить Лео, надо было весомей влиять на результат, особенно в самых важных матчах сезона.
+47
-10
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ atomio
так уже было же прошлым летом, объява что критерии пересмотрены ЗМ, помимо того что вручение чисто за сезон, а не за год - в приоритете личный индивидуальный перфоманс и стата. по факту тут сравнение ЧМ vs ЛЧ. ЧМ просто вне конкуренции и всё. но у секты свидетелей "кто угодно лишь бы не Месси (они же фанаты Ван Дейка, Лёвы, Холланда, а по сути глоры арабского скакуна)" другое мнение
Сейчас вручат Лео 8 ЗМ как символ бесконечности, уважат величие и победу на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ, а там дальше пусть Мбаппе, Холанд, Винисиус и прочие сражаются.
+33
-11
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Подвиг Месси 2022/2023.

54 Матча.
63 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.
🥇 FIFPro World XI WINNER.

Рекорды за 2022 год.

1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ).
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.

И это не ЗМ???
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
так уже было же прошлым летом, объява что критерии пересмотрены ЗМ, помимо того что вручение чисто за сезон, а не за год - в приоритете личный индивидуальный перфоманс и стата. по факту тут сравнение ЧМ vs ЛЧ. ЧМ просто вне конкуренции и всё. но у секты свидетелей "кто угодно лишь бы не Месси (они же фанаты Ван Дейка, Лёвы, Холланда, а по сути глоры арабского скакуна)" другое мнение
+47
-32
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Этот мяч будет 8-ЗМ только вдумайтесь народ 🔥☝🏼
Живём в эпоху лучшего игрока в Истории футбола
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Холланд, забивший 50+ голов и выигравший требл: Ну да, ну да, пошел я...
И потерявшийся в важных матчах *
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ DolJun
ты так и не спросил меня об этом на ветке челси(
Потому что тебя нет на ветках челси, ты больше на ветке про Месси и Барсы.))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Greatest Of All Time
Подвиг Месси 2022/2023. 54 Матча. 63 результативных действий. 🏆 ЧЕМПИОН МИРА. 🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1. 🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ. 🥇 Лучший игрок ЧМ2022. 🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА. 🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1. 🥇 ФИФА The Best. 🥇 Плеймейкер года IFFHS 🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS. 🥇 Лучший игрок года IFFHS. 🥇 Лауреус спортсмен года. 🥇 FIFPro World XI WINNER. Рекорды за 2022 год. 1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ). 2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ). 3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 ) 4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ). 5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ. 6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю. 7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ. 8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 ) 9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира. И это не ЗМ???
Нет, а слабо сделать хет трик в пустыне? Рони заслужил зм за чудо гол из штрафного метров с 25
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ DolJun
если отдадут месси при таком сезоне холанда, то даже не знаю когда будет позорнее: в 2010ом, когда у снейдера украли или сейчас
А какой сезон у норвежца?
На ЧМ сборную даже через стыки не вывел.
В Сити провалил все решающие матчи.
За голы он получит ЗБ, для звания лучшего игрока надо больше влиять на результат.
Вон даже в ЛЧ лучшим Родри признали.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ DolJun
если отдадут месси при таком сезоне холанда, то даже не знаю когда будет позорнее: в 2010ом, когда у снейдера украли или сейчас
Ты так и не ответил мне, Челси середняк или днарь, после того как они сезон завершили почти 15 в АПЛ???
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Oleg
КДБ надо бы результат не только у Пепа в Сити показать, в сборной например, не за Гондурас играет.
Кстати, верно. Бельгия не слабее Аргентины по составу. Но КДБ не может сделать в ней то, что делает Месси в составе Аргентины
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Лучший игрок ЧМ - Месси
Лучший игрок ЛЧ - Родри

ЧМ>ЛЧ, ждем 8-й!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ksn 1979
Тяжела жизнь у персофанов Роналду, если за Месси проголосуют и вручат ЗМ, они окончательно сойдут с ума.
Может, все таки, Франсфутбол спасёт их и вручит, например, борцу с рассизмом из Реала.))
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Винисиус 4 ? это прикол какой то? по квоте блм ?
Где тогда Малком с Промесом?
Какие заслуги у Винисиуса на ЧМ,ЛЧ,ЛаЛиге ? Много выиграл ? или может голов штук 30-50 забил ?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Алексей Иванов
Винисиус 4 ? это прикол какой то? по квоте блм ? Где тогда Малком с Промесом? Какие заслуги у Винисиуса на ЧМ,ЛЧ,ЛаЛиге ? Много выиграл ? или может голов штук 30-50 забил ?
Вини это грета тунберг в мире футбола
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ DolJun
если отдадут месси при таком сезоне холанда, то даже не знаю когда будет позорнее: в 2010ом, когда у снейдера украли или сейчас
Золотой Мяч не "отдают", а за него голосуют во всём мире.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
КДБ должен быть в топ 3, как минимум
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Если ЗМ за ГОЛ+ПАС, где 9 ЗМ Месси????
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Роналдо-2002: весь сезон в лазарете, 8+0 на ЧМ - ЗМ

Месси-2022: 16+16 в чемпионате, 7+3 на ЧМ - глоры бруска проталкивают каких-то хохландов))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Юрьевич
Тут все понятно и очевидно. Лишь сектанты могут кричать что Месси не заслужил ЗМ!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Те, кто (Криштиботы) сейчас пишут про стату Холанда - вас же не смущали 4 гола Модрича в 2018, когда он получил ЗМ?...)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ XavIniesta2008-2015
Кстати, Роналду в 2014-м тоже провалил ЧМ. И ничего, ЗМ получил
Сто раз недалеким тут объясняли кто и как вручал ЗМ с 2010 по 2016.
Это совместно с ФИФА, путем голосов тренеров и капитанов, голосование в Декабре.

Журналисты, что снова вручают с 2016 и по сей день, ВСЕГДА отдают Чемпиону Мира или МВП турнира, в год, когда играется ЧМ.
Голосование в СЕНТЯБРЕ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manu Maks
Ответ Greatest Of All Time
Подвиг Месси 2022/2023. 54 Матча. 63 результативных действий. 🏆 ЧЕМПИОН МИРА. 🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1. 🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ. 🥇 Лучший игрок ЧМ2022. 🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА. 🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1. 🥇 ФИФА The Best. 🥇 Плеймейкер года IFFHS 🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS. 🥇 Лучший игрок года IFFHS. 🥇 Лауреус спортсмен года. 🥇 FIFPro World XI WINNER. Рекорды за 2022 год. 1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ). 2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ). 3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 ) 4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ). 5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ. 6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю. 7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ. 8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 ) 9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира. И это не ЗМ???
И все это за один сезон?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий