Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й. 8 игроков «Сити» – в топ-20
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз остался Лионель Месси, выступавший за «ПСЖ». Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);
8. Виктор Осимхен («Наполи»);
9. Роберт Левандовски («Барселона»);
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);
16. Лаутаро Мартинес («Интер»);
17. Букайо Сака («Арсенал»);
18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
На Лео дают 1,3
На Холанда 3,5
8 ЗМ Месси в октябре, норвежцу, что бы опередить Лео, надо было весомей влиять на результат, особенно в самых важных матчах сезона.
54 Матча.
63 результативных действий.
🏆 ЧЕМПИОН МИРА.
🏆 ЧЕМПИОН ЛИГИ1.
🏆 СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ.
🥇 Лучший игрок ЧМ2022.
🥇 Лучший игрок СУПЕРКУБКА.
🥇 Лучший ассистент ЛИГИ1.
🥇 ФИФА The Best.
🥇 Плеймейкер года IFFHS
🥇 Лучший бомбардир сборных IFFHS.
🥇 Лучший игрок года IFFHS.
🥇 Лауреус спортсмен года.
🥇 FIFPro World XI WINNER.
Рекорды за 2022 год.
1. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 496 ).
2. Больше всех голов в истории ТОП5 Европы ( 704 ).
3. Самый результативный игрок в истории ЧМ ( 21 )
4. Больше всех игрок матча на 1 Чемпионате Мира ( 5 ).
5. Единственный футболистом в ИСТОРИИ кто стал 2 раза лучшим игроком турнира на ЧМ.
6. Больше всех ассистов в ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ за всю историю.
7. Единственный игрок на ЧМ, кто забил в групповом этапе, 16 раунде, четвертьфинала, полуфинала и финала на 1 ЧМ.
8. Самый лучший дриблер в истории ЧМ ( 75 )
9. Единственный игрок, который забил или ассистировал в 14 разных играх Чемпионата Мира.
И это не ЗМ???
Живём в эпоху лучшего игрока в Истории футбола
На ЧМ сборную даже через стыки не вывел.
В Сити провалил все решающие матчи.
За голы он получит ЗБ, для звания лучшего игрока надо больше влиять на результат.
Вон даже в ЛЧ лучшим Родри признали.
Лучший игрок ЛЧ - Родри
ЧМ>ЛЧ, ждем 8-й!
Может, все таки, Франсфутбол спасёт их и вручит, например, борцу с рассизмом из Реала.))
Где тогда Малком с Промесом?
Какие заслуги у Винисиуса на ЧМ,ЛЧ,ЛаЛиге ? Много выиграл ? или может голов штук 30-50 забил ?
Месси-2022: 16+16 в чемпионате, 7+3 на ЧМ - глоры бруска проталкивают каких-то хохландов))
Это совместно с ФИФА, путем голосов тренеров и капитанов, голосование в Декабре.
Журналисты, что снова вручают с 2016 и по сей день, ВСЕГДА отдают Чемпиону Мира или МВП турнира, в год, когда играется ЧМ.
Голосование в СЕНТЯБРЕ.