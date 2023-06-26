Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Хорвату исполнится 38 лет в сентябре

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Хорватский полузащитник подписал новое соглашение до 30 июня 2024 года.

Отметим, что в сентябре Модричу исполнится 38 лет.

В прошедшем сезоне Модрич провел за «Реал» 33 матча в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь.

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49 комментариев

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vaniaEee
Хочется подчеркнуть величие Модрича, но без банальностей
Хотя
Что тут выдумывать

ВЕЛИКИЙ
+83
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+76
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ten Hag
Легенда мирового футбола!
Кто-то в 33 года в Азию доигрывать уезжает, а Лука после 35 лет ЛЧ выигрывает, играя ключевую роль
+25
-2
+23
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Los Galácticos
Отличная новость. Модрич в полном порядке и еще может многое дать команде на футбольном поле.
+23
-6
+17
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Tiestorzn17
Ответ wshnmn
Вот так надо поступать с легендами, а не как бчк!
Рауль и Йерро поддерживают, как и Касильяс
+23
-8
+15
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seregqua
Модрич легенда, совсем немного осталось до 500-ого матча за Реал и 1000-ого за карьеру. Желаю провести еще один сезон на топ-уровне и без травм
+8
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+8
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sayemlo
Только начало карьеры, ещё бы он не продлил..
+12
-5
+7
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D-eisler@yandex.ru
Я боюсь ошибиться, но сориентируйте - был ли в истории футбола хоть кто то еще кого реал в 38 лет переподписывал?
+7
0
+7
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D-eisler@yandex.ru
Ответ АРХАТ
Ну разве что какого-нибудь резервного вратаря)
скорее всего. Ну что скзаать, в очередной раз Модрич показывает что он игрочище, а газетам что критиковали его и называли худшим трансфером 2012 года пусть до конца жизни это аукивается.
+7
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+6
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Arman008
Из него в будущем выйдет хороший тренер 💯🔥
+7
-1
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Homelender_666
Ответ Burel
в пф ЧМ этого пешехода хорошо унизили, а пиару-то было
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+5
0
+5
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KMR
Самое выгодное приобретение Реала за 10 лет. Творил и продолжит творить историю.
+4
0
+4
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Антон Анч
Перспективный парень😂
+3
0
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f0rmoceft
Надеюсь Модрич будет играть хотя бы до 40.
Таких как он не хочется терять)
+5
-2
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Спартак Уокер
Модрич вечен
+3
0
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Bashibuzuck
Молодец, нужно играть пока здоровье позволяет👏👏👏
+3
-1
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АРХАТ
Ответ D-eisler@yandex.ru
Я боюсь ошибиться, но сориентируйте - был ли в истории футбола хоть кто то еще кого реал в 38 лет переподписывал?
Ну разве что какого-нибудь резервного вратаря)
+2
0
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Roman Betenya
Ответ Tiestorzn17
Рауль и Йерро поддерживают, как и Касильяс
Рауль, Йерро и Касильяс работают в системе клуба. Полагаю, что даже Рамос в своё время вернётся. Сколько ж вы будете повторять свою нелепую мантру про "изгнанных" легенд?
+6
-5
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corazón blanco
Рад, что Лука остался, предан Мадриду даже не задумывался об уходе. Здорово, что старая гвардия осталась, Беллингем будет чему поучиться у таких мастеров.
+1
0
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Костя Кот
Легендарио
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Игорь Новиков
Легенда. Воспитает Беллингема и завершит карьеру с победой на Евро)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
он еще на евро сыграет
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Алексей Фирстов
МОДРИЧ ТОП!
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AnMe
Остался, чтобы этим зеленым еще сезончик свой опыт передавать)) и ведь не зря, мозговитые игроки всегда полезны. здоровья легенде !
+1
0
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Иван Дорн
был такой фильм 1940 года "Великий ....", прям пророческий про Модрича
Говорят, когда его снимали, Модрич уже играл в футбол
+1
0
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Tima_Milan
скауты Милана заинтересовались
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