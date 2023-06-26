Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Хорвату исполнится 38 лет в сентябре
«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.
Хорватский полузащитник подписал новое соглашение до 30 июня 2024 года.
Отметим, что в сентябре Модричу исполнится 38 лет.
В прошедшем сезоне Модрич провел за «Реал» 33 матча в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь.
Хотя
Что тут выдумывать
ВЕЛИКИЙ
Кто-то в 33 года в Азию доигрывать уезжает, а Лука после 35 лет ЛЧ выигрывает, играя ключевую роль
Таких как он не хочется терять)