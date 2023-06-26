Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Хорвату исполнится 38 лет в сентябре

«Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

Хорватский полузащитник подписал новое соглашение до 30 июня 2024 года.

Отметим, что в сентябре Модричу исполнится 38 лет.

В прошедшем сезоне провел за « » 33 матча в , забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь.