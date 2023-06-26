Кейн предпочитает «Баварию» – он главная цель мюнхенцев в атаку. Его надеются купить менее чем за 100 млн евро

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

Харри Кейн готов продолжить карьеру в «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы получили от англичанина сигнал о том, что являются предпочтительным вариантом для него.

Чемпионы Германии тоже рассматривают форварда «Тоттенхэма» как главную цель в атаку.

«Бавария» оптимистично оценивает свои шансы приобрести Кейна менее чем за 100 млн евро.

Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды, забившего 30 голов за сезон в АПЛ, можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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songbilong
Mané - Kane - Sané
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M. Shinoda
Ответ Tristan...
Кейн, Сейн, Мейн - рано или поздно это должно состояться...
Кейн как новичок должен уступить. Поэтому Сане, Мане, Кане
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ljolik888
Кецн и Бавария равно один из главных претендентов во всех турнирах !
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-2
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hit 4625
отличный трансфер, Кейн возьмёт заслуженные трофеи, "Бавария" получит одного из лучших нападающих мира
+5
-2
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Андрей
Ответ M. Shinoda
Кейн как новичок должен уступить. Поэтому Сане, Мане, Кане
Тройка МСН, ББС и Сане Мане Кане)))
+3
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Tristan...
Кейн, Сейн, Мейн - рано или поздно это должно состояться...
+2
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Сахарный ватник
Там титулы гарантированы. Надо наскрести под старость лет.
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Михо
Будет интересно, такой нап необходим Баварии, правда цена не маленькая, это будет трансферный рекорд Баварии
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songbilong
Ответ Schmelle
Боюсь Мане продадут быстрее, чем привезут Кане) Насчет Сане не уверен, но тоже возможны варианты
отличное трио было бы
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svft
он им моргнул три раза
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Семен Клейменов
Ответ songbilong
Mané - Kane - Sané
Lane, Nane, Oane, Pane, Qane и Rane вошли в чат.
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Schmelle
Ответ songbilong
Mané - Kane - Sané
Боюсь Мане продадут быстрее, чем привезут Кане) Насчет Сане не уверен, но тоже возможны варианты
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Михаил Родченков
Ответ Андрей
Тройка МСН, ББС и Сане Мане Кане)))
МСН, ББС и МСК))
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Shadow1882
Получали сигнал? Морзянкой?
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Артём Сергеев
Кеин просто парень с головой, все хотят на октоберфест
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i love it
очент хороший трансфер может быть, если будет то точно претендуют на ЛЧ!!
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hh88_88
Трофеи это одно, но можно остаться легендой клуба...
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Данияр Шакетаев
Подписывайте! Можно будет на требл претендовать! Лучше ЦП только в сити и в Барселоне играют. Недостающее звено в немецкой машине!
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psycho
ну в Баварии титул точно возьмёт
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Андрей
а прикиньте если ещё и с Кейном проиграют чемпионат. Что делать тогда?
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