Кейн предпочитает «Баварию» – он главная цель мюнхенцев в атаку. Его надеются купить менее чем за 100 млн евро

Харри Кейн готов продолжить карьеру в «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы получили от англичанина сигнал о том, что являются предпочтительным вариантом для него.

Чемпионы Германии тоже рассматривают форварда « » как главную цель в атаку.

« » оптимистично оценивает свои шансы приобрести менее чем за 100 млн евро.

Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды, забившего 30 голов за сезон в АПЛ, можно ознакомиться здесь.