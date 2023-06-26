Кейн предпочитает «Баварию» – он главная цель мюнхенцев в атаку. Его надеются купить менее чем за 100 млн евро
Харри Кейн готов продолжить карьеру в «Баварии».
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы получили от англичанина сигнал о том, что являются предпочтительным вариантом для него.
Чемпионы Германии тоже рассматривают форварда «Тоттенхэма» как главную цель в атаку.
«Бавария» оптимистично оценивает свои шансы приобрести Кейна менее чем за 100 млн евро.
Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды, забившего 30 голов за сезон в АПЛ, можно ознакомиться здесь.
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