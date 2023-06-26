«Спартаку» и ЦСКА интересен форвард «Гремио» Битело. За него просят 13 млн евро (Grеmio News)
«Спартак» и ЦСКА хотят подписать форварда «Гремио» Битело.
По данным Grеmio News, бразильский клуб оценивает 23-летнего игрока минимум в 13 млн евро и поэтому уже отказал «Монако», предлагавшему 8 млн.
Московские команды направляли в Бразилию скаута, и высока вероятность, что хотя бы одна из них сделает предложение о трансфере.
Всего в приобретении нападающего заинтересованы 6 клубов. Среди них также «Бенфика», «Спортинг», «Унион Берлин».
В 2023 году Битело забил 3 гола за 11 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Потянет его только Зенит, но там он не нужен
И он не нападающий, а скорее игрок центра поля
Так что не надо обращать внимание на статистику
Огромный объем в центре поля даёт
Основное амплуа:
Центр. полузащитник
Дополнительное амплуа:
Опорный полузащитник
Правый Вингер
Шикарный форвард, ага. Саша Суряев, ты хоть факт-чекинг какой делай, ага.
Заверните нам его... и выкиньте на ###.
Что за футбик (стоящий)?