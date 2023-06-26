«Спартаку» и ЦСКА интересен форвард «Гремио» Битело. За него просят 13 млн евро (Grеmio News)

«Спартак» и ЦСКА хотят подписать форварда «Гремио» Битело.

По данным Grеmio News, бразильский клуб оценивает 23-летнего игрока минимум в 13 млн евро и поэтому уже отказал « », предлагавшему 8 млн.

Московские команды направляли в Бразилию скаута, и высока вероятность, что хотя бы одна из них сделает предложение о трансфере.

Всего в приобретении нападающего заинтересованы 6 клубов. Среди них также « », « », « ».

В 2023 году Битело забил 3 гола за 11 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.