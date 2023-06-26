«Спартаку» и ЦСКА интересен форвард «Гремио» Битело. За него просят 13 млн евро (Grеmio News)

Теги Спартак ЦСКА Монако высшая лига Португалия Бенфика Спортинг Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Унион Берлин Битело Футбол

«Спартак» и ЦСКА хотят подписать форварда «Гремио» Битело.

По данным Grеmio News, бразильский клуб оценивает 23-летнего игрока минимум в 13 млн евро и поэтому уже отказал «Монако», предлагавшему 8 млн.

Московские команды направляли в Бразилию скаута, и высока вероятность, что хотя бы одна из них сделает предложение о трансфере.

Всего в приобретении нападающего заинтересованы 6 клубов. Среди них также «Бенфика», «Спортинг», «Унион Берлин».

В 2023 году Битело забил 3 гола за 11 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Роберт ЛеванГОЛьски
Статистика топ конечно для 13 лямов
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Влад Безруков
Сомневаюсь, что в нынешних реалиях кто-то будет закупаться из наших клубов на такие суммы
Потянет его только Зенит, но там он не нужен

И он не нападающий, а скорее игрок центра поля
Так что не надо обращать внимание на статистику
Огромный объем в центре поля даёт
+20
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Bashibuzuck
Униону стартовать в ЛЧ, но есть ли у него такие деньги, большооой вопрос😁
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napoli_14
Захожу на ТМ, смотрю:
Основное амплуа:
Центр. полузащитник
Дополнительное амплуа:
Опорный полузащитник
Правый Вингер

Шикарный форвард, ага. Саша Суряев, ты хоть факт-чекинг какой делай, ага.
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dimonivanov
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Статистика топ конечно для 13 лямов
трансфермаркт гласит, что он ЦПЗ, а не нападающий
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vzi
Из Гремио надо брать Суареса )
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Алексей Маликов
Форвард? 3 гола за 11 игр?

Заверните нам его... и выкиньте на ###.
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MrFrost
За Луанам из Гремио уже один раз знатно съездили, теперь можно и за Битело гонцов отправить)))
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Toppec09
Ответ Алексей Маликов
Форвард? 3 гола за 11 игр? Заверните нам его... и выкиньте на ###.
Да опорник он)
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Арлан
Вряд-ли португальские клубы выложат 13 миллионов. Они всегда умудряются купить за копейки,и продать за большие деньги.
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Дмитриев Юрий
Ответ Bashibuzuck
Униону стартовать в ЛЧ, но есть ли у него такие деньги, большооой вопрос😁
Унион берёт исключительно свободных агентов. Они вообще крайне редко кого-то покупают.
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WelD
Ответ MrFrost
За Луанам из Гремио уже один раз знатно съездили, теперь можно и за Битело гонцов отправить)))
Срочно Родионова за ним!)))
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитриев Юрий
А подпишет ЦСКА. Если стоящий конечно. Спартаковские пока расшевелятся, пока расчешутся. Они только и могут, что разных Педрош привозить, за бешеные деньги брать дерево, хуже местного...
Статистика очень спартаковская. Три мяча в 11 играх в 23 года, за 13 млн. Всё, как любят в тушинской Тарасовке.
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WelD
Ответ WelD
Очередной прорыв селекционного отдела. Хотя этот ноунейм не так уж и дорог. Хватайте пока не перехватил ЦСКА ))))
3,5 стоит на трансфермаркт. Похож лицом на Неймара, значит надо брать за 13 лямов, феерично ))
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Three Days Grace
Ответ Тимур Байкин
Не многовато нападающих у Спартака? Может, опорника или защитника?
Он не форвард. Атакующий полузащитник все-таки
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Тимур Байкин
Не многовато нападающих у Спартака? Может, опорника или защитника?
Так он ещё атакующего полузащитника может сыграть, как раз наконец-то Игнатова на лавку усадят
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Иван Колгашкин
Ответ Тимур Байкин
Не многовато нападающих у Спартака? Может, опорника или защитника?
Это и есть ЦП, больше атакующий
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Igor Pivovarov
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Статистика топ конечно для 13 лямов
С другой стороны и 13 лямов больше не деньги.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Neodim
Игроку почти 24 года и за всю карьеру у него 3 гола в высшей бразильской лиге. У Неймара было 53 гола в 21 год. Этот Битело даже 5 лямов не стоит по мне.
ты серьёзно сравнил форварда с опорником?
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Teodrakis
Спартаку бы отказаться от покупок ниже среднего уровня.... А вот ЦСКА он не повредит
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Ильдар Фарукшин
Я думал газпром весь бразильский рынок купил, забронировал 😊
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Алексей Маликов
Ответ Toppec09
Ну, что написали то написали. Я тебе для инфы написал. Не моё дело что в посте. А игрок хороший по стате и обзорам
Огромная благодарность за информацию!
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Neodim
Ответ Серёга Соколов
Ну если за ним и вправду охотятся Бенфика и Спортинг,я думаю тут выбор очевиден,хотя бы по нескольким критериям. Чемпионат Португалии сильнее нашего + участие в еврокубках
если бы за ним охотились, купили бы в 20 или 22 года, а не рассказывали бы, что он всем подряд интересен в 24 года.
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Никита Самарин
Есть спецы по бразильскому чемпионату?
Что за футбик (стоящий)?
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Роман Райт
11 игр и 3 гола, стоит ли он таких денег?
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