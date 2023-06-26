Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах

Олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. 💪

Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», – написал Костомаров.

В январе экс-фигуриста госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.