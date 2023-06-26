Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах

Теги Роман Костомаров видео Здоровье Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. 💪

Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», – написал Костомаров.

В январе экс-фигуриста госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebastian Debussy
Красава! Вот сила духа у Мужика! Всем на зависть. А то его на спортсе уже хоронили.
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksei Kovalev
Помню как тут писали, что пусть лучше отмучается, чем по кусочкам резать. Хотел бы я их сейчас послушать.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Крутой мужик! Все будет хорошо!)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinarxxx
удачи Роману
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berlin Alexanderplatz
спасибо что живой
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
Вдохновляющее видео ❤️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Значит не врали.Здоровья и терпения Роману
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hov13
Рад очень за Романа. Через боль, герой!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siralexf
жив курилка
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lizbet
Спасибо что живой! Мужества и терпения!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Сил и терпения Роману!Он обязательно справится!Герой!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Ерин
Удачи ! Мужества , терпения и удачи !
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Здоровья Роману и максимально возможного восстановления! Все будет хорошо!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iti_na_taiti
Сильный духом!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
Главное, что живой! сил и терпения Роману!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Терпения и сил, Роману. Молодец, что не сдаётся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armchair traveler
молодец! и выглядит хорошо, видно что восстанавливается. Главное что дыхание позволяет физическую нагрузку. Некоторые специалисты пророчили жизнь с кислородным баллоном
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алё? Алёна
Хорошо выглядит, молодец! Так держать! Не сдаваться!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
руки не в кадре ((( ох, даже от видео тяжело, но подмигивание внушает надежду. удачи, чемпион!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Сильный мужик, справится! Так держать! Всё получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Многие уже похоронили его здесь... А мы верили, что, он выкарабкается и восстановиться...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиля Симонова
Роман - герой!!! Сил и упорства дальше! Всё преодолеть!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmtsv
Роман - молодец, но тут уместно также будет отдать должное врачам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shveddka
Держись, Рома! Самое страшное позади,дай бог!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Иной настрой и мотивация у Романа. Жизнь продолжается и надо преодолевать трудности и препятствия на жизненном пути стиснув зубы. Здоровья, терпения, сил и удачи !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий