Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.
«Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. 💪
Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», – написал Костомаров.
В январе экс-фигуриста госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
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