Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро

Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что достигла договоренности о переходе полузащитника, контракт которого с « » истекает 30 июня.

Соглашение Гюндогана с «Барселоной» будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные Илкая в новом клубе – 400 млн евро.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Статистику полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года, можно найти здесь.