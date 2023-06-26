Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что достигла договоренности о переходе полузащитника, контракт которого с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.

Соглашение Гюндогана с «Барселоной» будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные Илкая в новом клубе – 400 млн евро.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Статистику полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года, можно найти здесь.

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Фантастическое приобретение. Такой элитный игрок ещё и свободным агентом.
+84
-9
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Добро пожаловать, Илкай !
Невероятное подписание для Барселоны !

Ну и воссоединение Дортмундской связки Гюндоган - Левандовски )
+65
-7
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ predMBAPPE
Надеюсь будет настолько хорош, что заберёт награду лучшего игрока месяца каждый месяц и года в конце сезона))) обыграет Реал 4 раза за год и выиграет ЛЧ 😎💪🏻👍🏻
а ещё забьёт сто голов и ни одного не пропустит
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Seyidov#
Главное, чтоб не пошел по стопам Арда Турана.
А почему он должен пойти по стопам Турана ? Просто потому что тоже турок ? Очень весомая причина, да
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Бразаускас
великолепный игрок. Очень пригодится.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Просто прекрасно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
интересно сколько Гюндоган забьёт реалу
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Солдатов
Ответ predMBAPPE
Надеюсь будет настолько хорош, что заберёт награду лучшего игрока месяца каждый месяц и года в конце сезона))) обыграет Реал 4 раза за год и выиграет ЛЧ 😎💪🏻👍🏻
За прошедшую ночь Илкай высокоточными ударами забил 15 голов в девятку, обыграл реал, принес барсе 4 очка! все 17 игроков стартового состава Реала были не способны никак остановить его проходы!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кастуев
Тотальный игрок, лидер и опытный вдобавок. Бесплатно. Контракт на удобный для клуба срок.
Великолепное приобретение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fərid
отличный трансфер 👍👍👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
болельщицы реала то что забыли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
400 миллионов отступных. Разве что "Лудогорец" позарится)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Ответ Kaka_GOAT
Ещё можно зацепить кубок гампера и наконец то выйти в 1/8 ЛЧ
Реал ждёт ужасная участь в новом сезоне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stastzar
Объясните, пожалуйста, почему Барса смогла подписать Гюндогана, но не смогла подписать Месси?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
переходит на пике
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Барселона опять станет чемпионом Испании и не только
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
А че не миллиард?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ XavIniesta2008-2015
А почему он должен пойти по стопам Турана ? Просто потому что тоже турок ? Очень весомая причина, да
Ещё он тоже брюнет, у него есть руки и ноги, это немаловажно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ Кирилл
Добро пожаловать, Илкай ! Невероятное подписание для Барселоны ! Ну и воссоединение Дортмундской связки Гюндоган - Левандовски )
Ну для кого-то мечта важнее всего
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ АРХАТ
За 32 летнего отступные 400 лямов, а когда 34 летний Лёва переходмил какие отступные были?)))
Ему 33 и скоро будет 34
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ stastzar
Объясните, пожалуйста, почему Барса смогла подписать Гюндогана, но не смогла подписать Месси?
Барселона и Месси могла подписать, но проблемы были в его потенциальной регистрации. Барселона представила план Ла Лиге и те дали добро, но этот план нужно было ещё реализовать(что ещё не сделали) и Месси прямо сказал что понимал ситуацию клуба и что для его регистрации нужно избавляться от игроков команды, а он не хотел чтобы из-за него игроки уходили.. Короче говоря Месси не хотел ждать пока решится всё с регистрацией, а Гюндоган судя по всему готов это сделать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
Ответ Uragan Boy
болельщицы реала то что забыли?
Нюх))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Прекрасный трансфер
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Барса опять снимает все сливки из свободных агентов. 🤩
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
32 летний чувак едет доигрывать в более комфортный климат. Откуда столько радости?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий