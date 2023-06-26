Гюндоган перешел в «Барсу» из «Ман Сити». Контракт – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро
Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что достигла договоренности о переходе полузащитника, контракт которого с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.
Соглашение Гюндогана с «Барселоной» будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные Илкая в новом клубе – 400 млн евро.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.
Статистику полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года, можно найти здесь.
Невероятное подписание для Барселоны !
Ну и воссоединение Дортмундской связки Гюндоган - Левандовски )
Великолепное приобретение.