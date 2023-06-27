Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора
Коннор Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» был признан самым ценным игроком для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.
Канадец получил 195 первых мест из 196 и опередил форвардов Давида Пастрняка («Бостон») и Мэттью Ткачака («Флорида»).
Макдэвид в минувшем сезоне в 5-й раз выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) и впервые – «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу).
В 82 матчах он набрал 153 (64+89) очка. Он стал первым игроком лиги с сезона-1995/96, набравшим 150+ очков. Тогда это удалось Марио Лемье («Питтсбург», 161 очко в 70 играх, 69+92).
Коннор выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру (ранее – в 2017 и 2021 году). Он 9-й игрок в истории НХЛ с таким достижением.
Чаще этот приз выигрывали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (9 раз), Горди Хоу (6) и Эдди Шор (4). Макдэвид сравнялся с Хоуи Моренцом, Бобби Орром, Бобби Кларком, Марио Лемье и Александром Овечкиным (у всех по 3).
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