Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора

Коннор Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ.

Капитан « » был признан самым ценным игроком для своей команды в регулярном чемпионате .

Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Канадец получил 195 первых мест из 196 и опередил форвардов Давида Пастрняка («Бостон») и Мэттью Ткачака («Флорида»).

Макдэвид в минувшем сезоне в 5-й раз выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) и впервые – «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу).

В 82 матчах он набрал 153 (64+89) очка. Он стал первым игроком лиги с сезона-1995/96, набравшим 150+ очков. Тогда это удалось Марио Лемье («Питтсбург», 161 очко в 70 играх, 69+92).

выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру (ранее – в 2017 и 2021 году). Он 9-й игрок в истории НХЛ с таким достижением.

Чаще этот приз выигрывали только 3 игрока – (9 раз), (6) и Эдди Шор (4). Макдэвид сравнялся с Хоуи Моренцом, Бобби Орром, Бобби Кларком, Марио Лемье и Александром Овечкиным (у всех по 3).