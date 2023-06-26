Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»
Конор Макгрегор назвал себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.
«Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в социальных сетях.
Последний бой Конор провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде.
Ранее стало известно, что он не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет подраться в 2023 году.
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раньше он сам в это верил, теперь же пытается сам себя обмануть.
раньше его поступки были частью его сущности, теперь же он играет роль,причем неправдоподобно.
Ему пора осознать ,что он уже не тот ,что был раньше и отталкиваться от нынешнего себя,чтобы не выглядеть клоуном или королем поп ММА