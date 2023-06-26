Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»

Конор Макгрегор назвал себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в социальных сетях.

Последний бой Конор провел в июле-2021, когда проиграл в первом раунде.

Ранее стало известно, что он не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет подраться в 2023 году.

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