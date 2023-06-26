Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в социальных сетях.

Последний бой Конор провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде.

Ранее стало известно, что он не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет подраться в 2023 году.

Конор – о затянувшемся простое: «Заткнитесь и ждите, плебеи»

Альварес готов заменить Конора в поединке против Чендлера: «Время трилогии»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
чикен лучший вне зависимости от выпитого и изнасилованного
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мещеряков
На плейстейшен
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Ну тогда и я луччий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
ага)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Странно. Не удалил пока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Javelin Himars
Человек уже живёт в своём выдуманном мирке, полностью оторванный от реальности...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varlan
Он лучший , по сумме заработанного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Лучший юзер стероидов вне зависимости от веса стероидов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
когда Коннор говорил это раньше,то звучало уверенно. когда он говорит это сейчас ,то звучит смешно.
раньше он сам в это верил, теперь же пытается сам себя обмануть.
раньше его поступки были частью его сущности, теперь же он играет роль,причем неправдоподобно.
Ему пора осознать ,что он уже не тот ,что был раньше и отталкиваться от нынешнего себя,чтобы не выглядеть клоуном или королем поп ММА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мяти
От лица всех плебеев: Верим! Верим! Верим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Struzhkov
Разве что медийно,Мистер Виски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий