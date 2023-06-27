Бержерон в 6-й раз выиграл «Селки» – приз лучшему форварду оборонительного плана. Он обновил рекорд НХЛ

Патрис Бержерон в 6-й раз выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана.

Форвард « » получил «Селки Трофи».

Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Бержерон опередил Нико Хишира («Нью-Джерси») и Митча Марнера («Торонто»).

37-летний игрок занял 2-е место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,1%, минимум 500 попыток) и стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (1043).

Он занял 4-е место среди нападающих «Брюинс» по среднему игровому времени (17:24), стал третьим по игровому времени в меньшинстве (1:46), вторым по блокам (54) и четвертым по количеству перехватов шайбы (38). В его активе 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35».

стал обладателем награды в 6-й раз в карьере и обновил рекорд . Боб Гейни выигрывал приз 4 раза, Ги Карбонно, и – по 3.