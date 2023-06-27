Бержерон в 6-й раз выиграл «Селки» – приз лучшему форварду оборонительного плана. Он обновил рекорд НХЛ

Теги Бостон Павел Дацюк Патрис Бержерон Боб Гейни Ги Карбонно Йере Лехтинен НХЛ рекорды Хоккей

Патрис Бержерон в 6-й раз выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана.

Форвард «Бостона» получил «Селки Трофи». 

Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли. 

Бержерон опередил Нико Хишира («Нью-Джерси») и Митча Марнера («Торонто»). 

37-летний игрок занял 2-е место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,1%, минимум 500 попыток) и стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (1043).

Он занял 4-е место среди нападающих «Брюинс» по среднему игровому времени (17:24), стал третьим по игровому времени в меньшинстве (1:46), вторым по блокам (54) и четвертым по количеству перехватов шайбы (38). В его активе 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35».

Бержерон стал обладателем награды в 6-й раз в карьере и обновил рекорд НХЛ. Боб Гейни выигрывал приз 4 раза, Ги Карбонно, Павел Дацюк и Йере Лехтинен – по 3. 

4 комментария

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Metallurg111
Надеялся что в этом сезоне Хишеру отдадут. Но поздравляю Патриса с очередным и вероятно последним Селке
+3
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+3
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FaithDevotion
Интересно, отдадут ли когда-нибудь селки крайнему, ну или чеккеру, который именно что обороной занимается? Хотя куда там, норрисы вон тоже не за блоки с силовыми дают)
+2
0
+2
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37old
Ответ FaithDevotion
Интересно, отдадут ли когда-нибудь селки крайнему, ну или чеккеру, который именно что обороной занимается? Хотя куда там, норрисы вон тоже не за блоки с силовыми дают)
Лехтинен 3 раза брал Селке. Да и самый первый обладатель Гейни был крайним.
+1
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PatologoanatoM
6ой селке для 37летнего Бержерона, и 2ой подряд это перебор.
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