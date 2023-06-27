Бержерон в 6-й раз выиграл «Селки» – приз лучшему форварду оборонительного плана. Он обновил рекорд НХЛ
Патрис Бержерон в 6-й раз выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана.
Форвард «Бостона» получил «Селки Трофи».
Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.
Бержерон опередил Нико Хишира («Нью-Джерси») и Митча Марнера («Торонто»).
37-летний игрок занял 2-е место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,1%, минимум 500 попыток) и стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (1043).
Он занял 4-е место среди нападающих «Брюинс» по среднему игровому времени (17:24), стал третьим по игровому времени в меньшинстве (1:46), вторым по блокам (54) и четвертым по количеству перехватов шайбы (38). В его активе 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35».
Бержерон стал обладателем награды в 6-й раз в карьере и обновил рекорд НХЛ. Боб Гейни выигрывал приз 4 раза, Ги Карбонно, Павел Дацюк и Йере Лехтинен – по 3.
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