Защитника «Реала Б» Винисиуса назвал «обезьяной» 12-летний фанат «Эльденсе». Арендованный у «Шахтера» игрок расстроился: «От ребенка такого не ждешь»
Винисиус Тобиас из «Кастильи» был оскорблен на почве расизма во время игры с «Эльденсе».
Во втором тайме второго финального матча плей-офф за право подняться в Сегунду мальчик, которому едва исполнилось 12 лет, назвал арендованного у «Шахтера» защитника обезьяной.
«Самое печальное – то, что никогда не ожидаешь от ребенка чего-то подобного. Ребенок кричит: «Обезьяна!»
Печально видеть, что футболисты страдают из-за подобных предрассудков. Такое произошло не в первый и не во второй – такое происходит постоянно И вы не представляете, насколько это больно.
Пора с этим покончить, это переходит все границы. Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения – как минимум!» – написал в инстаграме 19-летний бразилец.
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