Защитника «Реала Б» Винисиуса назвал «обезьяной» 12-летний фанат «Эльденсе». Арендованный у «Шахтера» игрок расстроился: «От ребенка такого не ждешь»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Реал Мадрид Ла Лига происшествия Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Эльденсе дискриминация Винисиус Тобиас Футбол

Винисиус Тобиас из «Кастильи» был оскорблен на почве расизма во время игры с «Эльденсе».

Во втором тайме второго финального матча плей-офф за право подняться в Сегунду мальчик, которому едва исполнилось 12 лет, назвал арендованного у «Шахтера» защитника обезьяной.

«Самое печальное – то, что никогда не ожидаешь от ребенка чего-то подобного. Ребенок кричит: «Обезьяна!»

Печально видеть, что футболисты страдают из-за подобных предрассудков. Такое произошло не в первый и не во второй – такое происходит постоянно И вы не представляете, насколько это больно.

Пора с этим покончить, это переходит все границы. Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения – как минимум!» – написал в инстаграме 19-летний бразилец.

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9 комментариев

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Криштиану Роналду
Ребенок просто думал что это другой Винисиус.
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андрей быцюк
может Винисиус это диагноз просто такой😬
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Спартак Уокер
Неужели всех Винисиусов не любят
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deadjoker
Это дискриминация по имени :)
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S1rAlex
В зоопарке Мадрида оскорбилась обезьяна после того, как 12-летний ребенок назвал ее Винисиусом
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damondiamond
кто заголовок составлял, вы в русском шарите?
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VictorVallecano
Это же был ригоберка.
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