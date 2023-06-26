Защитника «Реала Б» Винисиуса назвал «обезьяной» 12-летний фанат «Эльденсе». Арендованный у «Шахтера» игрок расстроился: «От ребенка такого не ждешь»

Винисиус Тобиас из «Кастильи» был оскорблен на почве расизма во время игры с «Эльденсе».

Во втором тайме второго финального матча плей-офф за право подняться в мальчик, которому едва исполнилось 12 лет, назвал арендованного у « » защитника обезьяной.

«Самое печальное – то, что никогда не ожидаешь от ребенка чего-то подобного. Ребенок кричит: «Обезьяна!»

Печально видеть, что футболисты страдают из-за подобных предрассудков. Такое произошло не в первый и не во второй – такое происходит постоянно И вы не представляете, насколько это больно.

Пора с этим покончить, это переходит все границы. Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения – как минимум!» – написал в инстаграме 19-летний бразилец.