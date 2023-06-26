Денис Панкратов: «Не понимаю, чего МОК от нас требует. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?»

Теги МОК Олимпийская сборная России Денис Панкратов Париж-2024 Водные виды

Денис Панкратов обратился к МОК из-за отстранения России.

«Как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?

Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь все равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы... Ну, а зачем тогда это все? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.

Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы.

Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое. Если пофантазировать, мы можем докатиться до того, что Олимпийские игры уже не станут привлекать спонсоров, а самыми крутыми соревнованиями станут матчи Россия – США – Китай.

Вы держитесь за счет спонсоров, а спонсорам нужен зрительский интерес. Если из олимпийского движения убрать Россию и Беларусь, зрительский интерес точно упадет. Поэтому сейчас вы ищете варианты, как допустить россиян, но при этом сохранить лицо», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху

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30 комментариев

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Lanna
Хороший вопрос, неплохо его себе задавать
+42
-6
+36
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Алексѣй Пестовъ
А вы чисто по-человечески понимаете, что в Украине натворили?
+32
-7
+25
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BearS
>Без России олимпийское движение не сможет существовать.
Шел 500 день, как мир не мог существовать без России
+28
-4
+24
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yulay
Ждём Дениса на Красной площади с плакатом, на котором написан этот вопрос
+27
-4
+23
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Артём Стёпин
чисто по-человечески совершенно по другому адресу надо задавать этот вопрос.
+16
-3
+13
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Савелий Борисов
Величественный же сказал, что как раньше уже не будет, вот и привыкайте по новому жить
А то хотим и жить как раньше и языки в одно место засунули, только возмущаемся
+10
-1
+9
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Ксения Семенова
Ответ Crenk
Томасу Баху изначально не нужно было создавать данную ситуацию по отстранению
Изначально не нужно было начинать СВО
+15
-8
+7
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Алина Бель
Ответ Mortimer1
*на украине И Россия полностью в своем праве защищать свои интересы в регионе
в Украине, в чужой стране - как бы вам этого не хотелось)))
+3
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+2
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arisstopane
кто не понимает
следствием чего является тотальный бан рф - тот идиот,
а кто понимает,
но делает вид, что - нет, тот негодяй...
каждому своё!
+2
0
+2
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Николай Викторо
Как же достало это нытьё. Убойный аргумент : "чисто по человечески". Взрослый вроде бы как мужчина.
+1
0
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Рома Каиш
блаблабла 100500ый раз
+2
-1
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Viks
"чего вы в МОК от нас требуете." --- Ничего. В МОК. От вас тоже ничего МОК не требует.
+4
-3
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grokk
Ответ Зубы Дзюбы
А в феврале 2014 там что творили? *не оправдывая нас
Вас это не касается. Внутреннее дело чужой страны
+1
0
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Crenk
Ответ Алексѣй Пестовъ
А вы чисто по-человечески понимаете, что в Украине натворили?
Значит нужно санкции к властям применять
А не к спортсменам
+4
-3
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Ксения Семенова
Ответ Mortimer1
*на украине И Россия полностью в своем праве защищать свои интересы в регионе
А международные организации в полном праве санкции вводить
+2
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Egg
Ответ Алексѣй Пестовъ
А вы чисто по-человечески понимаете, что в Украине натворили?
Нет, не понимают. Потому что это орки, а не люди.
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Mortimer1
Ответ Алина Бель
в Украине, в чужой стране - как бы вам этого не хотелось)))
Правила русского языка распространяются и на вас в том числе) Так что на уркаине)
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Зубы Дзюбы
Ответ arisstopane
кто не понимает следствием чего является тотальный бан рф - тот идиот, а кто понимает, но делает вид, что - нет, тот негодяй... каждому своё!
Тогда другой вопрос: эти баны спортсменов как-то меняют ситуацию?
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Lora Kostadinova
Ответ Crenk
Значит нужно санкции к властям применять А не к спортсменам
Безусловно, такие санкции в отношении спортсменов власти нисколько не тронут.
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Зубы Дзюбы
Ответ grokk
Вас это не касается. Внутреннее дело чужой страны
Странно, сша и нато это никогда не останавливало.
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Сим Сим
А Денис в курсе кто к кому пришёл в "гости" 24.02.22 и какова причина этого прихода? Версии прихода у кремля и Пригожина, например, совершено разные.
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