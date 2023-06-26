Денис Панкратов: «Не понимаю, чего МОК от нас требует. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?»
Денис Панкратов обратился к МОК из-за отстранения России.
«Как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?
Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь все равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы... Ну, а зачем тогда это все? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.
Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы.
Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое. Если пофантазировать, мы можем докатиться до того, что Олимпийские игры уже не станут привлекать спонсоров, а самыми крутыми соревнованиями станут матчи Россия – США – Китай.
Вы держитесь за счет спонсоров, а спонсорам нужен зрительский интерес. Если из олимпийского движения убрать Россию и Беларусь, зрительский интерес точно упадет. Поэтому сейчас вы ищете варианты, как допустить россиян, но при этом сохранить лицо», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.
«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху
Шел 500 день, как мир не мог существовать без России
А то хотим и жить как раньше и языки в одно место засунули, только возмущаемся
следствием чего является тотальный бан рф - тот идиот,
а кто понимает,
но делает вид, что - нет, тот негодяй...
каждому своё!
А не к спортсменам