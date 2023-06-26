ISU о деле Валиевой: «Защита молодых спортсменов от допинга не может быть обеспечена за счет освобождения от санкций»
ISU разъяснил свою позицию по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
«ISU считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, и такая защита не может быть обеспечена за счет освобождения молодых спортсменов от санкций.
Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении в CAS, ISU не может давать дальнейших комментариев», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.
Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
Обнародование фамилии Камиллы всплыло против всяких правил. Кто то за это ответил ?