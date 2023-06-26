ISU о деле Валиевой: «Защита молодых спортсменов от допинга не может быть обеспечена за счет освобождения от санкций»

ISU разъяснил свою позицию по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

« считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, и такая защита не может быть обеспечена за счет освобождения молодых спортсменов от санкций.

Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении в CAS, ISU не может давать дальнейших комментариев», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде ( ) пройдут с 26 по 29 сентября.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли