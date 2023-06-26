ISU о деле Валиевой: «Защита молодых спортсменов от допинга не может быть обеспечена за счет освобождения от санкций»

Теги сборная России допинг ISU CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

ISU разъяснил свою позицию по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, и такая защита не может быть обеспечена за счет освобождения молодых спортсменов от санкций.

Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении в CAS, ISU не может давать дальнейших комментариев», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Но вы эти комментарии дали, заведомо будучи уверенными что Валиева признают виновной. Лицемеры. Всё помнят чистоту американского спорта, когда японская таможня не дала добро и байлс даже выступить не смогла. Затем японцев продавили и киборг вернулся на арену. Всем очевидно что без наркоты она 0. Так американская пресса и тут из неë героиню сделала, преодолевшую ментальные проблемы😂
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Кроме норвежских спортсменов молодых, которых могли тестировать только с согласия родителей🤣
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
Ответ Syndycate
Кроме норвежских спортсменов молодых, которых могли тестировать только с согласия родителей🤣
вы норвежец? вам есть дело до норвежских спортсменов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arraches
А как же с защитой фамилии несовершеннолетнего спортсмена ?
Обнародование фамилии Камиллы всплыло против всяких правил. Кто то за это ответил ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий