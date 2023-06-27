«Зенит» за 9 млн евро купит у «Коринтианс» 50% прав на Педро. Бразилец перейдет в феврале, когда ему исполнится 18

«Коринтианс» и «Зенит» договорились о переходе Педро дос Сантоса.

За половину прав на 17-летнего вингера петербуржцы заплатят 9 млн евро. 30% прав останутся у бразильской команды.

Футболист перейдет в Мир только в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Приоритетное право выкупа Педро « » получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.

Сообщалось, что в контракте предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Он получает 23 тысячи евро в месяц.

За первую команду « » футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.