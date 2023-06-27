«Зенит» за 9 млн евро купит у «Коринтианс» 50% прав на Педро. Бразилец перейдет в феврале, когда ему исполнится 18
«Коринтианс» и «Зенит» договорились о переходе Педро дос Сантоса.
За половину прав на 17-летнего вингера петербуржцы заплатят 9 млн евро. 30% прав останутся у бразильской команды.
Футболист перейдет в Мир РПЛ только в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.
Сообщалось, что в контракте Педро предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Он получает 23 тысячи евро в месяц.
За первую команду «Коринтианс» футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.
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