«Зенит» за 9 млн евро купит у «Коринтианс» 50% прав на Педро. Бразилец перейдет в феврале, когда ему исполнится 18

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Педро дос Сантос Футбол

«Коринтианс» и «Зенит» договорились о переходе Педро дос Сантоса.

За половину прав на 17-летнего вингера петербуржцы заплатят 9 млн евро. 30% прав останутся у бразильской команды.

Футболист перейдет в Мир РПЛ только в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.

Сообщалось, что в контракте Педро предусмотрены отступные в размере 120 млн евро. Он получает 23 тысячи евро в месяц.

За первую команду «Коринтианс» футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Red_Marlboro_
Хорошее приобретение на будущее,надеюсь что заиграет,удачи ему!
+11
-2
+9
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Дмитрий9779
Хорошее вложение.
+8
-1
+7
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26
Ответ Cruel Snake
А он имя менять будет? Как другой бразилец ранее выступающий за один московский клуб
педриньо не педро
+4
-1
+3
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futbol Liverpool
Ответ Jesse Boy
весь хоть перейдёт или только ноги?
Да непонятно как понимать вообще эти 50 процентов,
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