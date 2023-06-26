Из «Зенита» ушли помощник Семака Низелик и тренер по физподготовке Бурова. Они продолжат карьеру в Италии
Тренерский штаб «Зенита» покидают два специалиста.
Как сообщает «СЭ», из штаба Сергея Семака ушли один из помощников главного тренера Александр Низелик и специалист по физической подготовке Мария Бурова.
Оба специалиста присоединились к тренерскому штабу Семака в период его работы в «Уфе».
По данным «Чемпионата», Низелик и Бурова продолжат работу в одном из клубов Италии.
Всё же вроде по-русски написано.
Напомню, Низелик был переводчиком Спаллетти, и по совету Мистера пошёл на тренерские курсы, причём в Коверчано.
Бурова же - реабилитолог высшего класса.