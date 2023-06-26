Из «Зенита» ушли помощник Семака Низелик и тренер по физподготовке Бурова. Они продолжат карьеру в Италии

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Низелик Мария Бурова Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

Тренерский штаб «Зенита» покидают два специалиста.

Как сообщает «СЭ», из штаба Сергея Семака ушли один из помощников главного тренера Александр Низелик и специалист по физической подготовке Мария Бурова.

Оба специалиста присоединились к тренерскому штабу Семака в период его работы в «Уфе».

По данным «Чемпионата», Низелик и Бурова продолжат работу в одном из клубов Италии.

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32 комментария

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Dmitry Orlov
Ответ seaman29
Кто это?
Человек, который на спортсе с 2015 года, не умеет читать?
Всё же вроде по-русски написано.
+34
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Caerly
Говорят, что проблем и трений у них не было, так что это уход на хорошую зп.
Напомню, Низелик был переводчиком Спаллетти, и по совету Мистера пошёл на тренерские курсы, причём в Коверчано.
Бурова же - реабилитолог высшего класса.
+30
-3
+27
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Dmitry Orlov
Даже помощник тренера и специалист по физподготовке могут перейти из Зенита в клуб из Европы, а футболисты - не могут.
+30
-5
+25
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Сергей Орлов
Ответ Caerly
Говорят, что проблем и трений у них не было, так что это уход на хорошую зп. Напомню, Низелик был переводчиком Спаллетти, и по совету Мистера пошёл на тренерские курсы, причём в Коверчано. Бурова же - реабилитолог высшего класса.
А ещё они муж и жена.
+22
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+22
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schwein
Молодцы ребята, хотят двигаться дальше. С учетом того, что они рассказывали в ГПОФ в недавнем интервью, для Зенита будет чувствительным их уход.
+14
-3
+11
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Temma
Ох, вот это серьёзный удар по клубу! Как болельщику Зенита, новость тяжела. Марии и Александру большое спасибо и до свидания.
+12
-1
+11
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Виктор
Ответ Caerly
Говорят, что проблем и трений у них не было, так что это уход на хорошую зп. Напомню, Низелик был переводчиком Спаллетти, и по совету Мистера пошёл на тренерские курсы, причём в Коверчано. Бурова же - реабилитолог высшего класса.
Уход Буровой очень чувствительна потеря.
+10
-1
+9
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Рашпель793
Жаль. Хорошие спецы, приятные люди, Низелик так и вовсе уже ветеран. Удачи им в дальнейшем и спасибо за всё!
+10
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Роман Олегов
Ответ Dmitry Orlov
Человек, который на спортсе с 2015 года, не умеет читать? Всё же вроде по-русски написано.
В этот раз даже с заголовком до конца не справился)
+9
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Михаил Савченко
Они такие классные оба, надеюсь Низелик ещё вернётся тренировать Зенит в будущем
+6
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Михаил Савченко
Ответ Сергей Орлов
А ещё они муж и жена.
Они недавно поженились, причём, и Бурова как раз вот вышла из декрета) Крутые ребята, классно, что поехали в Италию работать
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Петроград
Жаль. Работали они прекрасно.
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Роман Олегов
Ответ Gestor_36
все бегут из газпромки при первой же возможности
Очередь из бегущих, ага
+1
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Dmitry Orlov
Человек, который на спортсе с 2015 года, не умеет читать? Всё же вроде по-русски написано.
Он ради баннеров рекламных приложение скачал. Яркие такие, классненькие...
+1
0
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Виталик Украинский
Ответ seaman29
Кто это?
Организаторы 7-1.
+2
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Andrey Chernyaev
в FM Бурову во все команды свои подписывал )))) ещё когда она в Локо работала
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Chernoy
Круто, успехов!
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Dimario
в Фиорентину к Кокоше?)
+2
-1
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Дмитрий9779
Удачи в дальнейшей карьере!
+5
-4
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ЗЕНИТ65
Удачи им в работе и семейной жизни.
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-1
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Мукунку хороший
Ответ Dmitry Orlov
Даже помощник тренера и специалист по физподготовке могут перейти из Зенита в клуб из Европы, а футболисты - не могут.
Могут все.. а вот нужны ли.?
+1
-1
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Вертуальный Человек
Неплохие трансферы
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Caerly
Ответ Виктор
Уход Буровой очень чувствительна потеря.
Надеюсь на учеников
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