Из «Зенита» ушли помощник Семака Низелик и тренер по физподготовке Бурова. Они продолжат карьеру в Италии

Тренерский штаб «Зенита» покидают два специалиста.

Как сообщает « », из штаба ушли один из помощников главного тренера и специалист по физической подготовке .

Оба специалиста присоединились к тренерскому штабу Семака в период его работы в «Уфе».

По данным «Чемпионата», Низелик и Бурова продолжат работу в одном из клубов Италии.