Эрик Карлссон признан лучшим защитником сезона НХЛ. Он в 3-й раз выиграл «Норрис», набрав 101 очко при полезности «минус 26»

Теги Сан-Хосе Никлас Лидстрем Крис Челиос НХЛ Рэй Бурк рекорды Эрик Карлссон Пол Коффи Бобби Орр Пьер Пилот Дуг Харви Дени Потвен Хоккей

Эрик Карлссон признан лучшим защитником сезона НХЛ.

Игрок «Сан-Хосе» стал обладателем «Норрис Трофи». 

Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли. 

Карлссон получил 123 первых места из 196 и опередил Адама Фокса («Рейнджерс») и Кэйла Макара («Колорадо»). 

На счету 32-летнего шведа 101 (25+76) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26», 36 минутах штрафа и среднем времени на льду 25:37. 

Он стал шестым защитником в истории лиги, набравшим 100+ очков, и первым – с сезона-1991/92. Тогда это удалось Брайану Личу («Рейнджерс», 22+80 в 80 играх). 

Карлссон выиграл «Норрис Трофи» в 3-й раз за карьеру (ранее в 2012 и 2015 году). Восемь лет между двумя очередными трофеями и 11 лет между первым и последним (для Эрика – на данный момент) – рекордные перерывы в истории приза.

Карлссон – 9-й защитник в истории НХЛ с 3 или более «Норрисами». Чаще этот приз выигрывали Бобби Орр (8 раз), Дуг Харви и Никлас Лидстрем (по 7), Рэй Бурк (5). Столько же раз (по 3) – Пьер Пилот, Дени Потвен, Пол Коффи и Крис Челиос. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PatologoanatoM
Минус 26 в сезоне, команда в топ-5 подвала таблицы, да легендарная сотка с лохматых годов. Но Норрис за это фарс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий