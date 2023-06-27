Эрик Карлссон признан лучшим защитником сезона НХЛ. Он в 3-й раз выиграл «Норрис», набрав 101 очко при полезности «минус 26»

Эрик Карлссон признан лучшим защитником сезона НХЛ.

Игрок « » стал обладателем «Норрис Трофи».

Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Карлссон получил 123 первых места из 196 и опередил Адама Фокса («Рейнджерс») и Кэйла Макара («Колорадо»).

На счету 32-летнего шведа 101 (25+76) балл в 82 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 26», 36 минутах штрафа и среднем времени на льду 25:37.

Он стал шестым защитником в истории лиги, набравшим 100+ очков, и первым – с сезона-1991/92. Тогда это удалось Брайану Личу («Рейнджерс», 22+80 в 80 играх).

Карлссон выиграл «Норрис Трофи» в 3-й раз за карьеру (ранее в 2012 и 2015 году). Восемь лет между двумя очередными трофеями и 11 лет между первым и последним (для Эрика – на данный момент) – рекордные перерывы в истории приза.

– 9-й защитник в истории НХЛ с 3 или более «Норрисами». Чаще этот приз выигрывали (8 раз), Дуг Харви и (по 7), Рэй Бурк (5). Столько же раз (по 3) – Пьер Пилот, Дени Потвен, Пол Коффи и Крис Челиос.