Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах Нино Салуквадзе квалифицировалась на 10-е Игры

Теги рекорды Нино Салуквадзе сборная Грузии жен Париж-2024 Стрельба

Стрелок из пистолета Нино Салуквадзе квалифицировалась на десятые Олимпийские игры.

На Европейских играх в Кракове Салуквадзе заняла четвертое место в стрельбе из пистолета с 25 метров и завоевала лицензию для участия в Олимпиаде-2024. 

Салуквадзе 54 года, она дебютировала на Играх в возрасте 19 лет в Сеуле-1988, где выиграла золото в стрельбе из пистолета (25 м). 

Также на ее счету серебро Сеула-1988 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронза в аналогичной дисциплине в Пекине-2008.

Нино Салуквадзе – первая женщина в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах. 

Рекорд грузинки Нино Салуквадзе – это ее девятая Олимпиада. В Рио-2016 она выступала с 18-летним сыном

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11 комментариев

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Дмитрий Шелема
Ответ Mbest77
А гимнастки или фигуристки даже на двух олимпиадах обычно не могут выступать)
открыть тебе секрет полишинеля про разницу в физ нагрузке стрельбы и гимнастики?
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Тюмен ДL
В 54 не все без очков видят текст перед глазами, а тут такое.... Желаю спортивного долголетия и удачи
+14
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Kuryanin
Ответ Mbest77
А гимнастки или фигуристки даже на двух олимпиадах обычно не могут выступать)
Про Чусовитину слышал?
+14
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Mbest77
А гимнастки или фигуристки даже на двух олимпиадах обычно не могут выступать)
+10
-4
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Amico Megobari ®
ну удачи Нино!
+5
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& Co1366
За 35 лет прицел не сбился, фантастика!
+5
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Kareglazaya
Такой вид спорта позволяет иметь долгую карьеру. У стрелков ведь нет многочисленных грыж, разорванных связок, переломанных костей и прочих "радостей". Даже в декрет можно пару раз сходить)
Конечно, зрение и реакция с возрастом уже не те, но всё же шансов сохранить хорошую форму больше, чем в других видах спорта.

Ждем новостей от Чусовитиной. Она вроде тоже останавливаться не собиралась)
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Ярик01
Ответ ivan_nik_mak@mail.ru
ну не знаю, стрельба осталась, а бокс убрали.
Бокс не убирали, а "убранная" организация и так была отстранена от организационных действий и на прошлые ОИ
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Seven2482
Ответ Mbest77
А гимнастки или фигуристки даже на двух олимпиадах обычно не могут выступать)
Чусовитина на 8 олимпиадах выступала
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Кавабунга Шреддоголовый
Стрелкам можно хоть до ста лет и даже дальше. Пока не надоест и пока проходишь квалификацию
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