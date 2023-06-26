Стрелок из пистолета Нино Салуквадзе квалифицировалась на десятые Олимпийские игры.

На Европейских играх в Кракове Салуквадзе заняла четвертое место в стрельбе из пистолета с 25 метров и завоевала лицензию для участия в Олимпиаде-2024.

Салуквадзе 54 года, она дебютировала на Играх в возрасте 19 лет в Сеуле-1988, где выиграла золото в стрельбе из пистолета (25 м).

Также на ее счету серебро Сеула-1988 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронза в аналогичной дисциплине в Пекине-2008.

Нино Салуквадзе – первая женщина в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.

Рекорд грузинки Нино Салуквадзе – это ее девятая Олимпиада. В Рио-2016 она выступала с 18-летним сыном