Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах Нино Салуквадзе квалифицировалась на 10-е Игры
Стрелок из пистолета Нино Салуквадзе квалифицировалась на десятые Олимпийские игры.
На Европейских играх в Кракове Салуквадзе заняла четвертое место в стрельбе из пистолета с 25 метров и завоевала лицензию для участия в Олимпиаде-2024.
Салуквадзе 54 года, она дебютировала на Играх в возрасте 19 лет в Сеуле-1988, где выиграла золото в стрельбе из пистолета (25 м).
Также на ее счету серебро Сеула-1988 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и бронза в аналогичной дисциплине в Пекине-2008.
Нино Салуквадзе – первая женщина в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.
Рекорд грузинки Нино Салуквадзе – это ее девятая Олимпиада. В Рио-2016 она выступала с 18-летним сыном
Конечно, зрение и реакция с возрастом уже не те, но всё же шансов сохранить хорошую форму больше, чем в других видах спорта.
Ждем новостей от Чусовитиной. Она вроде тоже останавливаться не собиралась)