РПЛ представила календарь, Месси исполнилось 36, «Спартак» попал в группу с «Динамо» и «Краснодаром», школу Загитовой откроют в 2024-м и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Мир РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте.

2. Месси исполнилось 36 лет. Лионеля поздравили «Барселона», «ПСЖ», Ла Лига, Лига 1, а в Росарио даже подсветили монумент, посвященный флагу Аргентины.

3. Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Спартак» сыграет в группе с «Краснодаром» и «Динамо», «Локо» – с «Ростовом», ЦСКА – с «Оренбургом», «Зенит» – с «Ахматом».

4. Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

5. Международная федерация волейбола продлила отстранение российских команд.

6. Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

7. Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского. Килиан общался с Робертом до его трансфера в «Барселону». А в 2021 году француз чуть ли не плакал, когда «ПСЖ» игнорировал предложения «Реала».

8. «Ман Сити» интересуется Хакими и готов предложить «ПСЖ» крупную сумму за защитника.

9. «Челси» может купить Кайседо у «Брайтона» за 70+10 млн фунтов. Но в ситуацию хочет вмешаться «МЮ», недовольный поведением «синих» в переговорах по Маунту, на которого теперь готова позариться «Бавария».

10. О переходе Хавертца в «Арсенал» за 65 млн фунтов и Ковачича в «Ман Сити» за 25+5 объявят в ближайшие дни.

11. Флику дали два матча на демонстрацию конкурентоспособности Германии. Кандидаты на замену – Нагельсманн и Гласнер.

12. «Ман Сити» согласовал контракт с Гвардиолом. Дешевле 100 млн евро «Лейпциг» защитника не продаст.

13. Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы.

14. Кулибали переходит в «Аль-Хилаль». Защитник «Челси» прибыл в Эр-Рияд.

15. В 1/2 финала женского Евробаскета Испания выиграла у Венгрии, Бельгия победила Францию.

Далее цитаты.

Мбаппе – Месси: «С днем рождения, легенда. Спасибо за 2 года в Париже, многому научился у тебя»

Жерар Пике: «Американская концепция спорта гораздо лучше европейской. Там есть потолок зарплат, а в Европе у «Ман Сити» и «ПСЖ» огромное преимущество»

Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду вне рамок сборной России, должны вернуть государству все деньги, затраченные на их подготовку»

Загитова о собственной школе фигурного катания в Татарстане: «Для меня это не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен»

Дмитрий Федоров о словах Ротенберга про телерейтинги «России 25»: «Если играет сборная, неважно какого статуса, рейтинги хорошие. Эстеты могут кривиться, но это правда жизни»

Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»

Вайцеховская о Загитовой: «Не покидает ощущение, что люди, которые занимаются раскруткой, сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки»

Лионель Месси: «Я уже не тот, кем был в «Барселоне». 1-й год в Париже был тяжелым, на 2-й я чувствовал себя гораздо лучше. Но ЧМ повлиял на сезон, все вернулись другими»

10 комментариев

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Cruel Snake
Гай Ричи может сразу после «Переводчика» о Джоне Кинли, браться за «Переговорщика» о Лукашенко, и продолжать постепенный отход от «хулиганского» и криминального жанра в сторону драмы.
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Рома Павлычев
Ну естественно, зачем новость о том что Рублев в финал 500-ка вышел. Лучше расписать трансферы по нескольким пунктам.
+7
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psycho
24 июня теперь праздник - картофельный спас ©
+8
-5
+3
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HI MARS
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ILYA_FCB
Почему когда писали о трансферах не написали о несострявшемся переходе Вагнер Лава в ФК Ростов?
И о том с каким размахом отметили днюху Месси в отсутствии самого Месси
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Сергей Сурков
Ответ HI MARS
А ты подумай
Я тебе вопрос задал вот и думай
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guizzy
Ответ Рома Павлычев
Ну естественно, зачем новость о том что Рублев в финал 500-ка вышел. Лучше расписать трансферы по нескольким пунктам.
Был бы Долларов, написали бы )
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