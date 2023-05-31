Промеса обвинили в контрабанде кокаина, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», сборная России без матчей летом, огромное предложение Бензема от саудовцев и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Хавбек «Спартака» Квинси Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

2. Даниил Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира Тиаго Сейботу Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос». Прошлогодний финалист Каспер Рууд прошел Элиаса Имера, Руне, Зверев тоже вышли во 2-й круг.

16-летняя Мирра Андреева за 56 минут выиграла дебютный матч в основной сетке «Большого шлема», обыграв Элисон Риск. Также во 2-й круг «Ролан Гаррос» у женщин вышли Швентек, Рыбакина, Жабер, Азаренко выбыла.

3. У сборной России не будет товарищеских матчей летом – РФС сообщил, что июньский сбор отменяется и переносится на осень. Тренер команды Валерий Карпин считает это разумным решением, так как игроки смогут полноценно готовиться к новому сезону.

4. Возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ в 4-й раз. Рекорд у Фергюсона – 11 призов.

5. «Вашингтон» возглавил ассистент тренера «Торонто» Спенсер Карбери. Ранее он руководил фарм-клубом «столичных» в АХЛ.

6. «Ювентус» оштрафован на 718 000 евро за махинации с зарплатами. Клуб относительно легко отделался, так как ему грозило снятие очков.

7. Трансферные новости. Бензема близок к уходу из «Реала» – в Саудовской Аравии ему предлагают 200 млн евро в год и роль посла заявки на ЧМ-2030. Карим определится до воскресенья. «Реал» арендует 33-летнего Хоселу на сезон и подпишет еще нескольких игроков в атаку. Неймар отверг предложение на 400 млн евро из Саудовской Аравии, форвард хочет играть за «МЮ» или «ПСЖ». «Локомотив» думает о покупке Чистякова за 3,5-4 млн евро, «Зенит» хочет 5 млн. «МЮ» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту. Жоау Феликс вернется в «Атлетико» после аренды в «Челси», Маурисио Почеттино на него не рассчитывает.

8. Генич, Шнякин и Нагучев – претенденты на приз лучшему комментатору сезона в РПЛ от Winline.

9. 1 человек погиб, 26 пострадали при обрушении трибуны на соревновании школьников в Ростове-на-Дону.

10. Марко Николич не возглавит «Динамо». Бывший тренер «Локомотива» договорился с клубом из ОАЭ.

11. В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за логотипа букмекера на форме во время ЧМ-2023. Команда выиграла бронзу в Тампере.

12. Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal, Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й. Магуайр, Обамеянг, Кукурелья, Ришарлисон, Хавертц, Филлипс – в сборной худших игроков АПЛ от ESPN, Холанд, Кейн, Сака, Мак Аллистер, Шоу, Родри, Поуп и Ботман – в команде лучших.

13. Украинский пауэрлифтер Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену на церемонии награждения ЧМ-2023.

14. Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic. Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ.

15. Российская тхэквондистка Полина Хан взяла бронзу на чемпионате мира в Баку.

16. Баста выступит на финале Фонбет Кубка России с песнями «Моя игра» и «Сансара».

Цитаты дня.

Кривохарченко об уходе с «Матч ТВ»: «25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился. Казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало»

Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»

Кержаков о кричалке «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»: «Я чего только не слышал в свой адрес и в адрес семьи, когда играл с ними на выезде. Но не скулил и не жаловался»

Ирина Винер: «Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами»

Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»

Александр Медведев: «Игры между КХЛ и НХЛ не получили развитие – боязнь поражений. СКА победил «Каролину» – это дало им тревожный звонок»

Алина Загитова: «Хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней. Даже не пытайтесь»

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11 комментариев

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Рома Студилов
Промеса в агенты надо . Привезет кого хочешь и что хочешь.
+4
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Лирой Дженкинс
Ответ Зубы Дзюбы
Ну конечно же главная новость должна быть про кокс Промеса. Спортс нарывается на обвинение в пропаганде
Пропаганде чего? Просто интересно
+1
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Дважды_Герой
Ответ Зубы Дзюбы
Ну конечно же главная новость должна быть про кокс Промеса. Спортс нарывается на обвинение в пропаганде
Пропаганде услуг Промеса?
0
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0
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