Ананко о том, что новый гендир «Спартака» может болеть за ЦСКА: «Без разницы, за кого он болеет, пусть делает свою работу. Журналисты ни слова не говорят о его профессиональных качествах»
Дмитрий Ананко высказался о клубных предпочтениях гендиректора «Спартака».
Ранее красно-белые объявили, что Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора клуба. В социальных сетях Некрасова есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
– Что скажете о новом генеральном директоре «Спартака»? Говорят, что он болельщик ЦСКА.
– Когда люди назначаются генеральными директорами, спортивными директорами, журналисты говорят в первую очередь о том, кто за кого болеет. Ни слова не говорят о его профессиональных качествах.
Без разницы, за кого он болеет, пусть делает ту работу, которую должен, это самое главное, – сказал экс-защитник «Спартака».
