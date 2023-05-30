Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Голкипер «Флориды» получил 6 голосов журналистов
Сергей Бобровский – главный фаворит на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ.
В финальной серии плей-офф сыграют «Флорида» и «Вегас».
16 авторов официального сайта НХЛ приняли участие в голосовании, определив своего кандидата на получение награды «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
Шесть голосов получил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который провел 14 игр в этом плей-офф, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 93,5% бросков.
Выбор представителей прессы в отношении других хоккеистов распределился следующим образом:
Джек Айкел («Вегас») – два голоса;
Джонатан Маршессо («Вегас») – два голоса;
Мэттью Ткачак («Флорида») – два голоса;
Вильям Карлссон («Вегас») – два голоса;
Марк Стоун («Вегас») – один голос;
Эдин Хилл («Вегас») – один голос;
Не представляю, как можно остановить эту банду из Флориды.