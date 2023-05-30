Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Голкипер «Флориды» получил 6 голосов журналистов

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский рейтинги НХЛ Вегас Марк Стоун Вильям Карлссон Джонатан Маршессо Джек Айкел Мэттью Ткачак Эдин Хилл Хоккей

Сергей Бобровский – главный фаворит на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ.

В финальной серии плей-офф сыграют «Флорида» и «Вегас».

16 авторов официального сайта НХЛ приняли участие в голосовании, определив своего кандидата на получение награды «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Шесть голосов получил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который провел 14 игр в этом плей-офф, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 93,5% бросков.

Выбор представителей прессы в отношении других хоккеистов распределился следующим образом:

Джек Айкел («Вегас») – два голоса;

Джонатан Маршессо («Вегас») – два голоса;

Мэттью Ткачак («Флорида») – два голоса;

Вильям Карлссон («Вегас») – два голоса;

Марк Стоун («Вегас») – один голос;

Эдин Хилл («Вегас») – один голос;

10 комментариев

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woobzor
Вот так в один миг, человек в которого почти ни у кого уже не было надежды и поливали все кому не лень, становится героем. Очень вдохновляет) Удачи в финале Боб
+31
0
+31
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Петр Распутин
Бог с ним с Смайтом,главное чашку пусть поднимет,верим в Сергея,второго такого шанса может и не быть.
+13
0
+13
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Alexander Nikitin
Без Кубка Конни Смайта не будет.
+7
0
+7
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Никита Гарин
Это он еще в финале не сыграл, а уже топ-1 в голосовании. Уверен, что в серии с золотыми из Вегаса он будет божить! Вегас очень простые и легкие голы забивал Далласу. У техасцев ужасно все было, как в обороне, так и на последнем рубеже. Вперед, Боб!
+9
-3
+6
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madr01
8 за Вегас, 8 за Флориду
+1
0
+1
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Александр Максаков
Ответ Alexander Nikitin
Без Кубка Конни Смайта не будет.
В этом году я бы не был так уверен. 2003 год может повториться
+1
0
+1
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Антоша
Ответ Alexander Nikitin
Без Кубка Конни Смайта не будет.
А с кубком?
+1
0
+1
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Graziano
Вегас должен забрать чашку. Но у них очень равная команда так что у Боба и так есть шанс на Конн Смайт, если не будет совсем косячить.
0
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#nikon
Пантеры 4:2
Не представляю, как можно остановить эту банду из Флориды.
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Viktoriya Vushnya
Ответ Петр Распутин
Бог с ним с Смайтом,главное чашку пусть поднимет,верим в Сергея,второго такого шанса может и не быть.
Да нафига та Чашка, пусть личную награду возьмёт, мы же его как игрока обсуждаем а не команду в целом
0
0
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