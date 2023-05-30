Карпин об отмене июньского сбора: «Разумное решение в нынешней ситуации. Игроки смогут полноценно готовиться к новому сезону, клубам не надо менять планы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин ТАСС Футбол

Валерий Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России.

Ранее РФС подтвердил, что сборная России не будет проводить тренировочный сбор в июне. Решение объяснили невозможностью провести матчи с потенциальными соперниками в удобные даты.

Ожидалось, что 15 июня сборная России сыграет с Камеруном, однако африканская команда отказалась от участия в матче по настоянию правительства страны.

«В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным.

Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», – сказал главный тренер сборной России.

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27 комментариев

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Nogoi89
Разумное решение: тренер сможет получать зарплату и от души покутить летом.
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Мартинелли
Ответ Павел Колесников
Если очень хочется посмотреть на сборную, пусть двусторонку скатают или против молодёжки выйдут
Зачем? Футболисты же устали, отдыха с зимнего перерыва не было, пусть хоть месяцок отдохнут на мальдивах
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Overkiller
Ответ psycho
самый бесполезный тренер сборной за всю историю
Не тренер, а сборная.
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Владимир Молявин
Могли бы на турнире сыграть. Эх...
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Ответ Владимир Молявин
Могли бы на турнире сыграть. Эх...
рфс сам себя топит, но главное, вторую звезду зениту на майку нашили, ведь последние несколько лет цель была в этом, а не развитии сборной и попадании на евро или чм с последующими хорошими выступлениями...
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Архитектор Мендисабаль
Чем меньше матчей у сборной, тем целее реноме Валеры как тренера...
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dmitry.tchidakin
Ответ Честный контроль
Самое разумное решение было бы физрука убрать из сборной. Когда главному тренеру не нужны матчи, турниры, сборы, высококлассные игроки в сборной, то ни болельщикам, ни игрокам,ни РФС не нужен такой тренер. Пусть колхоз свой армянский тренирует.
У нас нет высококлассных футболистов и турниров.
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atomio
сборная крутится, лавэха мутится
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Ответ Олег Цырулёв
сначала убедительно рассказывают, что сборная нужна, а потом также убедительно, что она не нужна. Мастера переобувания на ходу. А ситуация предельно простая: смысла нет в расходовании огромных средств на подготовку и содержание команды, которая существует только на бумаге
если цель сэкономить не тратя деньги на товарняки, то может и есть разум у людей, но в таком случае институт сборной будет уничтожен и восстановить его уже не получиться..
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Фанат Сан-Марино
Ответ psycho
самый бесполезный тренер сборной за всю историю
Не сказал бы, вот Капелло это было реально безполезно и уныло
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Ответ goshforever
В Ташкент Валера не хотел ехать и публично это декларировал. Мечта сбылась.
кто такой Валера? почему тренер сборной решает где играть, а не те люди кто выше, твоя задача собирать команду и показывать результаты...
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goshforever
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тут нюанс, Валера может быть и хотел бы играть с кем-то, но получается импотенция рфс в данном случае вредит всем, отказ от турнира куда нас звали и рфс отказал был ошибочным...
В Ташкент Валера не хотел ехать и публично это декларировал. Мечта сбылась.
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Олег Цырулёв
сначала убедительно рассказывают, что сборная нужна, а потом также убедительно, что она не нужна. Мастера переобувания на ходу. А ситуация предельно простая: смысла нет в расходовании огромных средств на подготовку и содержание команды, которая существует только на бумаге
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psycho
Валеру выгнать, зенит расформировать за ненадобностью
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Артём Дубовицкий
Непонятный настрой комментаторов, да зачем вообще сейчас сборная, ради чего, просто бюджет потратить и попилить? Кто-то объяснит? Никакой работы на перспективу в ней нет, у игроков нет мотивации выкладываться, а вернуться разрешат возможно тогда, когда эти игроки уже дедами будут. Вы турнир в Ташкенте мечтали посмотреть?
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goshforever
Валере надо готовиться к сезону с "Ростовом". Ну и отдохнуть, конечно.

Работа в сборной не волк, в лес не убежит.
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Вадим Слуцкий
Сброд-сбродная-сбор-сборная
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psycho
самый бесполезный тренер сборной за всю историю
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