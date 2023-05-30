Карпин об отмене июньского сбора: «Разумное решение в нынешней ситуации. Игроки смогут полноценно готовиться к новому сезону, клубам не надо менять планы»

Валерий Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России.

Ранее РФС подтвердил, что сборная России не будет проводить тренировочный сбор в июне. Решение объяснили невозможностью провести матчи с потенциальными соперниками в удобные даты.

Ожидалось, что 15 июня сборная России сыграет с Камеруном, однако африканская команда отказалась от участия в матче по настоянию правительства страны.

«В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным.

Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», – сказал главный тренер сборной России.

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