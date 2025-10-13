Тимур Гурцкая: «Если в «Спартаке» все окончательно сошли с ума, то приход Ивича обойдется им в 7-8 млн. Владимир не сочетается с красно-белыми, я бы взял атакующего тренера»

Тимур Гурцкая высказался о возможном назначении Владимира Ивича в «Спартак».

Ранее сообщалось , что руководство красно-белых видит в сербском специалисте основного кандидата на пост главного тренера. В данный момент Ивич возглавляет «Аль-Айн » из ОАЭ.

– Если в «Спартаке » все окончательно сошли с ума, то приход Ивича сегодня обойдется им в 7-8 миллионов. За него нужно заплатить 4 миллиона неустойки, арабы не упустят ни копейки, и еще минимум 3 миллиона нужно дать его штабу.

Ну и я говорил об этом раньше, сейчас повторю: приход Ивича под сегодняшних футболистов «Спартака»... Я не знаю, кто выбирает там тренера.

Команду, которая будет у Ивича, нужно строить с защиты. С защитниками в «Спартаке» все плохо, к опорникам будут вопросы.

В «Краснодаре» Ивич показал, как добиваться результата. В сегодняшнем «Спартаке» это не будет работать. Какой тренер «Спартака» смог построить игру от обороны? Кандидатура Ивича – это круто, но для меня он со «Спартаком» не сочетается.

– Почему вы так считаете?

– Я бы для «Спартака» взял атакующего тренера, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»