«Вашингтон» возглавил ассистент тренера «Торонто» Карбери

Теги Торонто Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Херши Хоккей

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера.

Специалист официально представлен как главный тренер «Вашингтона».

41-летний Спенсер Карбери перешел на пост главного тренера команды из «Торонто».

В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.

Таким образом, Карбери сменит Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталс», которые не смогли попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что специалист ранее уже работал в системе «Вашингтона». С 2018 по 2021 год Карбери тренировал «Херши» – фарм-клуб «столичных» в АХЛ.

11 комментариев

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Fullhouse
Заявка на борьбу за первый пик
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Alek88
если так, то команда вовсю готовится, чтобы помочь саше побить рекорд грецкава.
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Авл Агерий
Херши между прочим в финале Восточной конференции 3-1 ведёт в серии против фарма Баффало. Похоже там хватает перспективной молодёжи.
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Ты познакомился с фамилией Карбери первый раз? ;)
Наконец то закончатся разговоры,что главное рекорд,но это не точно)
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Александр Филиппов
"И так Спенсер, смотри! Я играю все большинство, все пасы на меня"
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e1ther - e1ther
Шта???
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IrbIS
рекорд грецкого - карбери (незыблемый)
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Владимир Самсонов
Явно ставка на молодёжь.
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hhlg
Ответ Fullhouse
Заявка на борьбу за первый пик
Ты познакомился с фамилией Карбери первый раз? ;)
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Wekil
Ответ Авл Агерий
Херши между прочим в финале Восточной конференции 3-1 ведёт в серии против фарма Баффало. Похоже там хватает перспективной молодёжи.
Все молодые у Лавиолетта провалились (Макмайкл, Протас, Лапиер), может как раз и расчитывают на нового тренера, что он сможет дать им импульс для роста. Но верится с трудом, скорее всего предстоит долгая охота за пиками.
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e1ther - e1ther
Ответ IrbIS
рекорд грецкого - карбери (незыблемый)
Лохматый,ты хоть раз попал,с прогнозами?)))
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