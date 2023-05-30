«Вашингтон» возглавил ассистент тренера «Торонто» Карбери

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера.

Специалист официально представлен как главный тренер «Вашингтона».

41-летний Спенсер Карбери перешел на пост главного тренера команды из « ».

В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.

Таким образом, Карбери сменит во главе «Кэпиталс», которые не смогли попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что специалист ранее уже работал в системе « ». С 2018 по 2021 год Карбери тренировал « » – фарм-клуб «столичных» в АХЛ.