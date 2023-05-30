«Вашингтон» возглавил ассистент тренера «Торонто» Карбери
«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера.
Специалист официально представлен как главный тренер «Вашингтона».
41-летний Спенсер Карбери перешел на пост главного тренера команды из «Торонто».
В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.
Таким образом, Карбери сменит Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталс», которые не смогли попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что специалист ранее уже работал в системе «Вашингтона». С 2018 по 2021 год Карбери тренировал «Херши» – фарм-клуб «столичных» в АХЛ.
11 комментариев