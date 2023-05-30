Сергей Кривохарченко рассказал об уходе с «Матч ТВ».

– Ты комментировал хоть один матч после 24 февраля?

– Я комментировал один матч. 24-го числа. В полубессознательном состоянии, мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов.

Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл (с «Реал Сосьедад» – Sports.ru). 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир. Какое-то время я не выходил в эфир, а потом уволился.

– А что ты говорил не то?

– Я говорил все то, просто по моему тону и голосу было многое понятно.

– А почему уволился и вообще уехал?

– Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало, – сказал бывший комментатор « » в интервью Илье Азару.

18 марта 2022 года о том, что Сергей Кривохарченко написал заявление об уходе с «Матч ТВ», сообщил Кирилл Брейдо.

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