Кривохарченко об уходе с «Матч ТВ»: «25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился. Казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало»
Сергей Кривохарченко рассказал об уходе с «Матч ТВ».
– Ты комментировал хоть один матч после 24 февраля?
– Я комментировал один матч. 24-го числа. В полубессознательном состоянии, мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов.
Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл (с «Реал Сосьедад» – Sports.ru). 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир. Какое-то время я не выходил в эфир, а потом уволился.
– А что ты говорил не то?
– Я говорил все то, просто по моему тону и голосу было многое понятно.
– А почему уволился и вообще уехал?
– Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Илье Азару.
18 марта 2022 года о том, что Сергей Кривохарченко написал заявление об уходе с «Матч ТВ», сообщил Кирилл Брейдо.
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