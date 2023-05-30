Кривохарченко об уходе с «Матч ТВ»: «25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился. Казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало»

Теги премьер-лига Россия телевидение Политика Сергей Кривохарченко Матч ТВ Футбол

Сергей Кривохарченко рассказал об уходе с «Матч ТВ».

– Ты комментировал хоть один матч после 24 февраля?

– Я комментировал один матч. 24-го числа. В полубессознательном состоянии, мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов.

Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл (с «Реал Сосьедад» – Sports.ru). 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир. Какое-то время я не выходил в эфир, а потом уволился.

– А что ты говорил не то?

– Я говорил все то, просто по моему тону и голосу было многое понятно.

– А почему уволился и вообще уехал?

– Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Илье Азару.

18 марта 2022 года о том, что Сергей Кривохарченко написал заявление об уходе с «Матч ТВ», сообщил Кирилл Брейдо.

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148 комментариев

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kokakoka
Уважение Сергею
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Ебздрогыч
Довольно честная позиция
+198
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kokakoka
Ответ Dmitry Orlov
За что? За то, что считает правильным отстранение российской сборной от международных соревнований?
За то, что против воблы
+155
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Dizzod
хороший комментатор
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QWertY
Один из немногих комментаторов, который никак не вызывает отвращение
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sundance
Честный и порядочный человек
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greenvud
Сергей всегда радовал своим профессионализмом и знанием футбольной истории. Приятно теперь знать, что он и человек достойный, а не zомби.
+71
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kokakoka
Ответ Spartak Forever
За то что против Родины
Такие как он, Галкин, Дудь, Варламов, Ургант гораздо больше любят Россию, чем Газманов, Лепс, Карякин, Гагарина и прочие соловьевы
+67
-23
+44
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Arman FCSM
Ответ Давид Agabekyan
Комментировать не может, а интервью раздавать так легко
Человек впервые высказался после начала СВО вообще-то. Его спросили на эту тему, он ответил. В чем проблема?
+49
-6
+43
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Ivan Balashov
Ответ Spartak Forever
За то что против Родины
Для вас родина - это озвученная Шевчуком часть тела президента, кучка чиновников и толпа силовиков?
+47
-11
+36
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Kemal Gul
Ответ Давид Agabekyan
Комментировать не может, а интервью раздавать так легко
Что значит "так легко"?) Человек впервые за год, даже больше, дал публичный комментарий. Или ему теперь до конца жизни надо молчать, раз он решил не работать на матч тв?
+33
-4
+29
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Молодец
Респект. Мегареспект
+40
-12
+28
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Ivan Balashov
Ответ Metalloid
Как раз своим поведением после 24 он вызывает только отвращение.
Ох уж эти отвратительные пацифисты со своим отвратительным стремлением к мирной жизни. Все беды от них.
+30
-3
+27
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AlexZhano__
Наконец-то. А то Кривохарченко одномоментно пропал, больше года неизвестно было что с ним (кроме увольнения конечно же).
+28
-6
+22
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Один из немногих комментаторов, который никак не вызывает отвращение
Те 7 поставившие минус это Черданцев, Генич и другие комментаторы Канделаки-Тв?
+42
-21
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Gustav Forsberg
Ответ ЧакЧак
Харча Кривая
и как вы с этим дожили до 43х?
бегом в поликлинику!
+24
-4
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Ноу криминалити
С отрывом лучший комментатор последних лет в РФ, сейчас на матче никто ему даже в подметки не годится
Особенно времен Евроспорта - абсолютный топ
+33
-16
+17
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Wiley Fox
Ответ AlexZhano__
Наконец-то. А то Кривохарченко одномоментно пропал, больше года неизвестно было что с ним (кроме увольнения конечно же).
Да все было сразу понятно

Как и исчезновением калиниченко

Когда вся родня с Украины, и если осталась капля совести, то другого пути нет
+26
-10
+16
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Боевой Бурят Путина
Достойный человек. Еще такая же Мария Гладких с «России-24». Не выходила в эфир с 24.02, уволилась и переехала в Турцию. Очень горжусь, что мы с ней давно лично знакомы
+33
-19
+14
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Metalloid
Как раз своим поведением после 24 он вызывает только отвращение.
Это явно не про Кривохарченко.
+20
-7
+13
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Гуго Капет
Ответ Dmitry Orlov
За что? За то, что считает правильным отстранение российской сборной от международных соревнований?
За что? За то, что он человек!
+22
-11
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0mertas626
Ответ Андрей Бодров
Горе то какое! Какие мы совестливые...
звучит как: "ты чо, самый умный что ли?"
как будто быть совестливым - это что-то плохое
+14
-3
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Ivan Balashov
Ответ Metalloid
Ох уж эти подмены понятий. Не надо путать пацифизм с предательством. Чувак явно хотел подмахнуть западу, но его не оценили, оказался никому не нужен кроме псевдожурналиста-русофоба.
А, то есть, жителей России предали не те, кто втянул их в ненужную войну, а те, кто выступил против этой войны?
+14
-4
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Павел Мельников
Ответ м м
Предатель.
Он никому не присягал, чтобы предавать
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AlexZhano__
Ответ Конь Пальто
Эт потому что у тебя ипотеки нет
Подозреваю, что это намёк на одного комментатора на букву Ч. Но вообще, с годик назад приближённые к ТВ люди говорили, что работающие там люди буквально повторяли: "Мы бы ушли, у нас кредиты и ипотеки!"
+8
-1
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