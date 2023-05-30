Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й

Издание Goal составило список лучших трансферов сезона в европейских лигах.

В рейтинг вошел 21 футболист. Первое место занял Эрлинг Холанд, перешедший из дортмундской « » в «Манчестер Сити».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. (в «Манчестер Сити», 51 млн фунтов);

2. (в «Наполи, 9 млн фунтов);

3. (в «Барселону», 42 млн фунтов);

4. Каземиро (в « », 70 млн фунтов);

5. Ким Мин Чжэ (в «Наполи», 16 млн фунтов);

6. Габриэл Жезус (в «Арсенал», 45 млн фунтов);

7. Никлас Зюле (в «Боруссию», бесплатно);

8. Энцо Фернандес (в «Бенфику», 10 млн фунтов);

9. Мануэль Аканджи (в «Манчестер Сити», 15 млн фунтов);

10. Фоларин Балогун (в «Реймс», аренда);

11. Свен Ботман (в «Ньюкасл», 35 млн фунтов);

12. Александр Ляказетт (в «Лион», бесплатно);

13. Андре-Франк Замбо-Ангисса (в «Наполи», 14 млн фунтов);

14. Рандаль Коло-Муани (в «Айнтрахт», 14 млн фунтов);

15. Хави Симонс (в ПСВ, бесплатно);

16. Андреас Кристенсен (в «Барселону», бесплатно);

17. Андре Онана (в «Интер», бесплатно);

18. Такефуса Кубо (в «Реал Сосьедад», 6 млн фунтов);

19. Пауло Дибала (в «Рому», бесплатно);

20. Алексис Санчес (в «Марсель», бесплатно);

21. Маттейс де Лигт (в «Баварию», 67 млн фунтов).

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