Холанд – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Хвича – 2-й, Левандовски – 3-й, Каземиро – 4-й

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Издание Goal составило список лучших трансферов сезона в европейских лигах.

В рейтинг вошел 21 футболист. Первое место занял Эрлинг Холанд, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (в «Манчестер Сити», 51 млн фунтов);

2. Хвича Кварацхелия (в «Наполи, 9 млн фунтов);

3. Роберт Левандовски (в «Барселону», 42 млн фунтов);

4. Каземиро (в «Манчестер Юнайтед», 70 млн фунтов);

5. Ким Мин Чжэ (в «Наполи», 16 млн фунтов);

6. Габриэл Жезус (в «Арсенал», 45 млн фунтов);

7. Никлас Зюле (в «Боруссию», бесплатно);

8. Энцо Фернандес (в «Бенфику», 10 млн фунтов);

9. Мануэль Аканджи (в «Манчестер Сити», 15 млн фунтов);

10. Фоларин Балогун (в «Реймс», аренда);

11. Свен Ботман (в «Ньюкасл», 35 млн фунтов);

12. Александр Ляказетт (в «Лион», бесплатно);

13. Андре-Франк Замбо-Ангисса (в «Наполи», 14 млн фунтов);

14. Рандаль Коло-Муани (в «Айнтрахт», 14 млн фунтов);

15. Хави Симонс (в ПСВ, бесплатно);

16. Андреас Кристенсен (в «Барселону», бесплатно);

17. Андре Онана (в «Интер», бесплатно);

18. Такефуса Кубо (в «Реал Сосьедад», 6 млн фунтов);

19. Пауло Дибала (в «Рому», бесплатно);

20. Алексис Санчес (в «Марсель», бесплатно);

21. Маттейс де Лигт (в «Баварию», 67 млн фунтов). 

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27 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Номинацию "Худший трансфер" отменили по просьбе руководства Челси.
+9
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Slavanya
Увидел Энцо за 10, протер глаза, перечитал. А, это в Бенфику…
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XoM9lK
Кто-то объяснит почему Лева так высоко?
+12
-4
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Val Smith
Ответ XoM9lK
Кто-то объяснит почему Лева так высоко?
Наверно так как Барселона выиграла чемпионат Испании.
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bestvideox
А где Дзюба в Локомотив?
+3
-1
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Kemal Gul
Ответ XoM9lK
Кто-то объяснит почему Лева так высоко?
Барса с ним сходу стала чемпионом, он сам - лучший бомбардир Ла Лиги и лучший по г+п. Каким он должен быть? Хотя я бы Каземиро выше поставил, реально изменил МЮ своей игрой
+2
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Alex1104
Ответ Yakoobov Alisher
Где Мудрик?
Причем дороже, чем любой из 20...
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Сергей Пацаваца
Холанд 51 миллион ,умеют конечно шейхи обходить фпп
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TinTin
Ответ T622222
Хвича цена - качество N1
По цена/качество, холанд так то знатно всех обходит
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2vdhrvmmzf
Ответ XoM9lK
Кто-то объяснит почему Лева так высоко?
Видимо рейтинг не учитывает возраст игрока, потенциальную дальнейшую продажу и тд, а строится по результатам которые игрок дал и сейчас. При таком подходе 3 место Левандовски вполне логично
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Yakoobov Alisher
Где Мудрик?
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VERBLYUD
Ответ XoM9lK
Кто-то объяснит почему Лева так высоко?
33+8 за Барсу, лучший бомбардир Ла Лиги
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Aleksey Yashin
Если бы действие проходило на шоколадной фабрике Вилли Вонки, то Наполи с Хвичей определенно вытянули золотой билет
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Slavanya
Ответ Val Smith
Наверно так как Барселона выиграла чемпионат Испании.
Ангисса и Ким Мин Джэ для тебя шутка какая-то?
Они даже в ЛЧ успели поиграть
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Мохнатый55
Ответ Mega• Battman
а ты школьник глаза разуй и прочитай новость нормально. там же написано трансфер в Европе. не получилось собрать плюсики конч-й.
Роналду ушел из Европы, для МЮ его трансфер стал плюсом. Так что можно было в список включить.
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JENNINGS
По соотношения цена-качество Хвича бесспорно №1.
Касаемо рейтинга, удивляет низкое положения Дибалы и Ляказетта и завышенное Левандовски.
Кстати, где Костич, Лукман, Шлоттербек?
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Семён Иванов
А где Шлотербек и Алварес?
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Александр Калашников
Ооо ,Санчес жив здоров!👍
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Кирилл Павлюченко
А Хвича, похоже, "калиф на час." Яркий дебют угас в миттельшпиле сезона, а в эндшпиле совсем сошёл на "нет."
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Маноло Санчи́с
У Симонса прогресс впечатляет: От глухого запасника ПСЖ до лучшего бомбардира ПСВ и голландской лиги...
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Кино Музыка
Интересная табель. После нее востребованность Хвичи подскочит в разы. Странно, что ее до сих пор нет.
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T622222
Хвича цена - качество N1
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Artonkin
Почему переход Криштиану Роналду в Аль-Наср не на первом месте?
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