«МЮ» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту (A Bola)
«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем Диогу Коштой.
Как сообщает A Bola, 23-летний футболист, скорее всего, покинет «Порту» в летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро – сумму отступных, указанную в контракте голкипера.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.
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