«МЮ» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту (A Bola)

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем Диогу Коштой.

Как сообщает A Bola, 23-летний футболист, скорее всего, покинет «Порту» в летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро – сумму отступных, указанную в контракте голкипера.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.

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