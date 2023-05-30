«МЮ» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту (A Bola)

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Диогу Кошта Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем Диогу Коштой.

Как сообщает A Bola, 23-летний футболист, скорее всего, покинет «Порту» в летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро – сумму отступных, указанную в контракте голкипера. 

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.

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22 комментария

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Дмитрий Фурсов
В фифе отличный перспективный кипер :)
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10ztv
а челси 100+30 предложил
+7
-1
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Артур Анадян
Пропустил мало конечно, но ведь это зависит от игры обороны в целом
+3
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Гектор Печорин
У мю нет столько денег, учитывая что нужно нападающего покупать, защитника и полузащитника, на вратаря не будут столько тратить
+3
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+3
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Сергей Александрович
Ответ QWertY
Как то много. Он что, такой же мутант как и Лукаку? Только у Ромелу 3 ноги, а у этого должно быть 3 руки)
что ты несёшь....🤦‍♂️
+4
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Cearvm
Без аналитики sports тут не обойтись, с современными вратарями вообще непросто. Можно сравнить с другими вариантами вроде Онаны или Райи.
+2
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Я
Дикий оверпрайс
+2
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андрей калуцких
Ответ Я
Дикий оверпрайс
Это отступные в контракте. Барса и Реал там вообще миллиард прописывают. Отступные - всегда оверпрайс.
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Steppenwolf
Поэтому контракт Давида не подписан ещё ? Врядли.
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coca boom
Кошта хорош, но очень дорого стоит. Лучше присмотреться к Райо из Брентфорда, он по всем статистикам не уступает де хея (в некоторых даже лучше, например игра ногами), а защита в Бретнфорде логично слабее чем в мю. И на последок, запросят за него максимум 30 млн.
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Любезный Коссутий
ну, если Дехею выставить за дверь, то, в принципе, очень хороший вариант будет
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avcgloronalduMU
Хендерсон не хуже, тоже мог бы играть за мю
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ВладимирНеПутин
Там Лунев свободный агент. Куда они смотрят?!
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Кино Музыка
Многовато для вратаря. Столько на пике стоят, а он вроде как в начале.
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Слава Дробышевкий
дайте шанс Хендерсену
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Слава Дробышевкий
агент Мендеш?
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