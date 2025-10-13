Газинский поддержал обвиненного в расизме Сперцяна: «С вероятностью 99% могу сказать, что он не мог такого произнести. Эдуард – воспитанный, адекватный парень»

Юрий Газинский поддержал обвиненного в расизме Эдуарда Сперцяна.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» . Грозненский клуб обратился в КДК РФС для рассмотрения произошедшего.

«Я убежден, что он такого сказать не мог. Сперцян – достаточно воспитанный парень, который уважает старших и в целом очень адекватный.

Ни в чем, конечно, нельзя быть уверенным, но с вероятностью 99 процентов могу сказать, что Сперцян не мог такого произнести. Это маловероятно. Поэтому я хочу его поддержать в этой ситуации», – сказал бывший игрок «Краснодара».