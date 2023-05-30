Ирина Винер: «Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами»

Ирина Винер призвала создать альтернативу Олимпийским играм.

Об этом глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) сообщила во время гала-концерта «Сокровища России».

«Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры!

Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами», – заявила Винер.