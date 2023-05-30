Ирина Винер: «Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер призвала создать альтернативу Олимпийским играм.

Об этом глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) сообщила во время гала-концерта «Сокровища России».

«Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры!

Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами», – заявила Винер.

50 комментариев

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Al K
Какое- то дежа вю начала 80х... Печально
+40
-3
+37
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Pertinax Gandi
Давно хотел посмотреть на художниц из Афганистана. Это наверное круто смотрится, когда они в хиджабах и шальварах прыгают с булавами.
+37
-4
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Боевой Бурят Путина
Винер нужна Специальная Олимпиада!
Кто не в курсе, это такие соревнования для умственно отсталых
+33
-3
+30
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Lacrosse-style goal
Винер: устроим свою альтерниаду с блэкджеком и ...моими подопечными.
+23
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Игорь М.
Альтернативные соревнования для альтернативных людей
+10
-1
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Ебздрогыч
И проводить их будем в бомбоубежищах по скайпу с дружественными странами! О, по скайпу нельзя - по яндекс-телемосту!
+7
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Beloded2007
Мы будем делать альтернативные соревнования с блэк-джеком и гимнастками!
+5
0
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Игорь М.
Что? Существующие тысячи лет Олимпийские игры? Нет, мы лучше свои игры сделаем с Белоруссией и Казахстаном!
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franz1
Своя реальность
+7
-2
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Евгений Цыбулин
Ответ Lacrosse-style goal
Винер: устроим свою альтерниаду с блэкджеком и ...моими подопечными.
Да она уже воображаемое бабло за эскорт,считает)))Тарифы уже утвердила,стопудово-надежда у неё,на Арабов,у них,денег много)))
+4
0
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Mc′loud
Бред продолжается
+4
0
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Atsuktuvas
А слоган новой олимпиады будет такой -
Альтернативней, Суверенней, Имортозамещенней.
+4
0
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Melnikov1968
"Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры" (с). Как обычные люди могут это видеть? Плести можно все что угодно. А веры ВЦИОМу и другим организациям нет. Любые опросы всегда можно подтасовать в угоду лицам, которые этот опрос организуют.
+4
0
+4
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Aleksey Novikov
Ге-ни-аль-но!!!
как раньше не догодались?
а может в Сочи для этого всё и строили?
+3
0
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GMF
Не нам, а вам. /с/
+3
0
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Deathember
Ответ Al K
Какое- то дежа вю начала 80х... Печально
Как будто в 90 и 00 пытались эволюционировать, а в 10-е началась деградация.
+3
0
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Глеб Саратов
Беларусь и Сирия, пока сателлиты вперёд ногами не уйдут; остаются КНДР и Никарагуа с Эритреей
+3
0
+3
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Игорь М.
Очень жаль, что такие люди у власти находятся или имеют доступ к массам. Всё время какой-то "свой" путь пытаются сделать, хотя по факту там 100% плагиата
+3
0
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Костя Кот
с блэк-джеком и #####
+3
0
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List
Ответ Химик ЛГХЗ
Кому «нам»???
Им
+2
0
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Павел Светлов
Ответ Pertinax Gandi
Давно хотел посмотреть на художниц из Афганистана. Это наверное круто смотрится, когда они в хиджабах и шальварах прыгают с булавами.
с калашами
+2
0
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Бондарюк Алексей
Только вот перечень дружественных стран слишком часто меняется
+2
0
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Химик ЛГХЗ
Кому «нам»???
+2
0
+2
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Василий Батарейкин
......ля(((
+2
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Фанат Сан-Марино
Ответ Pertinax Gandi
Давно хотел посмотреть на художниц из Афганистана. Это наверное круто смотрится, когда они в хиджабах и шальварах прыгают с булавами.
А если не будут в них запутываться в ногах, то они с лёгкостью возьмут первое место из-за сложности элементов и исполнения
+2
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