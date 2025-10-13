Гришин о Торопе: «Сильнее него молодых вратарей сейчас нет. Он станет первым голкипером ЦСКА после ухода Акинфеева, если не будет травм»

Александр Гришин высоко оценил уровень Владислава Торопа.

«Владислав Тороп – очень хороший вратарь. Если травм не будет, он станет первым голкипером ЦСКА после ухода Акинфеева .

Сейчас сильнее Торопа среди молодых вратарей никого нет», – заявил бывший игрок ЦСКА Гришин.

21-летний голкипер армейцев в этом сезоне провел пять матчей в Фонбет Кубке России и одну игру в Мир РПЛ . Подробная статистика Торопа доступна по ссылке .