Гришин о Торопе: «Сильнее него молодых вратарей сейчас нет. Он станет первым голкипером ЦСКА после ухода Акинфеева, если не будет травм»
Александр Гришин высоко оценил уровень Владислава Торопа.
«Владислав Тороп – очень хороший вратарь. Если травм не будет, он станет первым голкипером ЦСКА после ухода Акинфеева.
Сейчас сильнее Торопа среди молодых вратарей никого нет», – заявил бывший игрок ЦСКА Гришин.
21-летний голкипер армейцев в этом сезоне провел пять матчей в Фонбет Кубке России и одну игру в Мир РПЛ. Подробная статистика Торопа доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
