Генич, Шнякин и Нагучев – претенденты на приз лучшему комментатору сезона в РПЛ от Winline

Теги премьер-лига Россия рейтинги телевидение Константин Генич Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Мир РПЛ объявила претендентов на звание лучшего комментатора сезона.

В финал номинации «Комментатор сезона» премии Winline Герои РПЛ прошли Константин Генич, Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.

При этом Генич начнет финальное голосование с бонусным баллом, поскольку он набрал больше всего голосов на предыдущем этапе.

Голосование в номинациях продлится до 2 июня. Церемония награждения победителей пройдет 4 июня.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Лучший был интершум
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Нагучев - единственный из этой тройки, кого еще можно слушать и кто не вызывает раздражение
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
Шнякин-ахахаахаха
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Не знаю, я бы за Минина голосовал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
При этом Генич начнёт голосование с бонусным баллом, поскольку у него возле дома стоит телефон- автомат
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TowelieRU
Аксиома Эскобара
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Aleksey Yashin
Нагучев - единственный из этой тройки, кого еще можно слушать и кто не вызывает раздражение
Это точно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
А где в вашем рейтинге Губошлеп?!🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Ответ Dmitry Orlov
А он разве после случая с Акинфеевым комментировал футбол?
Нет в России такого вида спорта, который он не комментировал, разве что Формула 1, да и то вставлял свои пять копеек!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Сергей Жарковский
А где в вашем рейтинге Губошлеп?!🤣
А он разве после случая с Акинфеевым комментировал футбол?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ответ Сергей48
Лучший был Озеров!
За какой матч Озерова в этом сезоне его можно наградить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Борис Аболин!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
а где пункт "против всех"?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
а как же Минин, он был лучшим в этом сезоне, особенно если мы ЧМ записываем в текущий сезон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Беру и ставлю крестик, ээээх!
Я голосую против всех!
С козлами не играю,
Я вас не выбираю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Точно знаю, худший --- черданцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хохломон
Верните Стогниенко!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadlerRG
Это как выбирать "лучшую колбасу" в разделе "продукты из сои".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дени Сыч
И победила кнопка “Mute” на пульте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Андреев
Сношает жаба гадюку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
геничу нельзя давать у него и так крыша от звездняка сьехала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Дайте премию Чердаку, ему же ипотеку закрывать нужно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий