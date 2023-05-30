Генич, Шнякин и Нагучев – претенденты на приз лучшему комментатору сезона в РПЛ от Winline
Мир РПЛ объявила претендентов на звание лучшего комментатора сезона.
В финал номинации «Комментатор сезона» премии Winline Герои РПЛ прошли Константин Генич, Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.
При этом Генич начнет финальное голосование с бонусным баллом, поскольку он набрал больше всего голосов на предыдущем этапе.
Голосование в номинациях продлится до 2 июня. Церемония награждения победителей пройдет 4 июня.
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