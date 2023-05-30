У сборной России не будет июньского сбора. РФС подтвердил

Сборная России не будет играть в июне.

РФС подтвердил, что июньского сбора у национальной команды не будет. Следующий сбор состоится осенью.

«Сейчас ведутся переговоры с рядом национальных федераций, и достигнуты предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону», – говорится в сообщении союза.

Ожидалось, что 15 июня сборная России сыграет с Камеруном, однако африканская команда отказалась от участия в матче.

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