У сборной России не будет июньского сбора. РФС подтвердил

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Футбол

Сборная России не будет играть в июне.

РФС подтвердил, что июньского сбора у национальной команды не будет. Следующий сбор состоится осенью.

«Сейчас ведутся переговоры с рядом национальных федераций, и достигнуты предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону», – говорится в сообщении союза.

Ожидалось, что 15 июня сборная России сыграет с Камеруном, однако африканская команда отказалась от участия в матче.

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57 комментариев

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Криштиану Роналду
Могут на шашлыки собраться.
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Дим Димыч
на отдых???,а они че на заводе по 10часов у станка стоят??,
+25
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Дим Димыч
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
тебя бы на предсезонку. лучше 10 часов у станка на заводе. Поверь мне.
вот давай не ннадо,бедные несчастные футболисты на сборах на курорте устают бедные
+17
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ евГений
А что случилось
Дожди обещают
+10
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goshforever
РФС позорный менеджмент демонстрирует, конечно. От турнира CAFA отказались сами (4 матча с возможностью рейтинг прокачать), после кидалова от Камеруна плана Б не оказалось. Ну а футболисты с Валерой хотят отдыхать.

Карпин с Кафановым явно счастливы, до сентября можно спать спокойно, ЗП на карточку капает.
+12
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Паровоз19
Севастиан Терлецкий . открыт новый персонаж
+15
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Ape1sin
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
тебя бы на предсезонку. лучше 10 часов у станка на заводе. Поверь мне.
дык, пожалуйста, стране рабочих не хватает, говорят! для чего страдать ?
+6
-1
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Лимит Лимитович
Предлагаю товарищеский матч со сборной Белгородской области
+8
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sled
Предлагаю распустить РФС и отправить уже Дюкова, Миллера и Митрофанова домой, тем самым сделать задел в великом переселении ленинградцев взад. Так всем будет лучше в нашей стране.
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Максим Табаран
собраться на даче у Артёма лучший вариант
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Andrey Andreev
Да и сборная не особо нужна, если честно
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Filipp Gorski
Наконец то разумное решение
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Artur Kovas
И че , по 3 матча в год играть что ли ? Какой смысл?
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Дим Димыч
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Дожди обещают
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Tiestorzn17
Сборной нет и сбора нет, все ж логично 🤷‍♂️
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евГений
А что случилось
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Margor
осенью тоже не будет
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юрий дмитриев
Если бы изначально согласились бы на азиатский кубок - играли бы. Просто им вообще не хотелось играть и отказ Камеруна ждали все... По мне, так и хорошо что не будет сборов. На данный момент они бессмысленны.
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interested
Логичное объяснение.
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Atsuktuvas
Ответ </c/>
чего ждать? мы организовываем брикс, куда уже пол мира готово зайти, а мы всё планируем дружить с нато? ты об этом?
Да, я уже помню как мы организовали Объединенный чемпионат России с Украиной по футболу. Давайте, сойдем со стадии бумаги на землю, посмотрим какие пол мира приедет и тогда будем чем-то меряться...
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Злодей Спб
Прекрасно! Не будут мешать отдыху футболистов и предсезонным сборам клубов.
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Александр Сачков
Ответ Паровоз19
Севастиан Терлецкий . открыт новый персонаж
Не такой уж и новый - в Спорт-Экспрессе работал.
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**Iscander**
Ответ Криштиану Роналду
Могут на шашлыки собраться.
Черчесов главный?)
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Уэмбли Стедиум
А как же товарняки с Кенией и Угандой. ? Недаром лошадиная сила съезжал в Африку
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в июле соберутся
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