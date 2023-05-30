Бензема предложили 100 млн евро чистыми ежегодно в Саудовской Аравии. Карим определится до воскресенья, и Перес примет любое его решение (Onda Cero)
Карим Бензема обсудил с президентом «Реала» предложение перейти в Саудовскую Аравию.
Как передает журналист Onda Cero Альберто Перейро, форвард встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно.
Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча». Бензема определится со своим будущим до воскресенья.
В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Красавчик, Перес
Добрый и хороший дядька
Я надеюсь рычагберка и гуру футбола так же будут активны под новостью где будет указано что Месси уехал доигрывать в саудовскую аравию (если это произойдет).