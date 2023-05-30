Бензема предложили 100 млн евро чистыми ежегодно в Саудовской Аравии. Карим определится до воскресенья, и Перес примет любое его решение (Onda Cero)

Карим Бензема обсудил с президентом «Реала» предложение перейти в Саудовскую Аравию.

Как передает журналист Onda Cero Альберто Перейро, форвард встретился с и рассказал, что ему предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно.

Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча». Бензема определится со своим будущим до воскресенья.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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