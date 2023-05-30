Бензема предложили 100 млн евро чистыми ежегодно в Саудовской Аравии. Карим определится до воскресенья, и Перес примет любое его решение (Onda Cero)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Карим Бензема обсудил с президентом «Реала» предложение перейти в Саудовскую Аравию.

Как передает журналист Onda Cero Альберто Перейро, форвард встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно.

Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча». Бензема определится со своим будущим до воскресенья.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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81 комментарий

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Бахти 86
Если это правда, то, Карим согласится без раздумий. Это шанс заработать очень приличные деньги.
+57
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bostonKG
Карим , все примут любое твое решение- полностью заслужил👏👍Легенда.
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makes
Ответ Бахти 86
Если это правда, то, Карим согласится без раздумий. Это шанс заработать очень приличные деньги.
если это правда, то он подумает до воскресенья
+21
0
+21
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Los Galácticos
Ответ Ебздрогыч
Блин, судя по новостям вчера 200 в год давали. Карим, надо соглашаться, завтра небось вообще 50 дадут только
Невнимательно ты читал новость, давали 200 млн. за два сезона, соответственно по 100 млн. за сезон.
+19
-6
+13
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Emik.
Ответ Бахти 86
Если это правда, то, Карим согласится без раздумий. Это шанс заработать очень приличные деньги.
Он заслужил бесспорно. Фаны должны его понять.
+11
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+9
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Sergey Troshin
Ну его уход подтолкнет к покупке топ форварда уже в это окно
+9
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Роман
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
Он приходит сюда за унижениями 😂
+15
-7
+8
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Gravdaar Iyaad
Реал великодушный клуб, никого не удерживает
Красавчик, Перес
Добрый и хороший дядька
+13
-7
+6
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pasmike
Если правда, то скорее всего он поедет в СА. Глупо упускать такой шанс для почти завершающего карьеру.
+6
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adminS.ru
Ответ Los Galácticos
Невнимательно ты читал новость, давали 200 млн. за два сезона, соответственно по 100 млн. за сезон.
Игроку дают контракт на 2 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год с освобождением от налогов.Про невнимательность молчу)
+7
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+4
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The Best
Думаю ему стоить уходить,он уже всё отдал Реалу и добился многих целей.Под конец карьеры сможет заработать деньги на которые потом проведёт замечательную старость,даже внукам перепадёт)
Я надеюсь рычагберка и гуру футбола так же будут активны под новостью где будет указано что Месси уехал доигрывать в саудовскую аравию (если это произойдет).
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ rigobersong
А Хоселу поприветствовал?:))
Для лавки пойдет
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Андрей Хенто
Заслужил на старости лет поиграть там, хотя конечно хотелось бы чтобы Карима проводили в следующем сезоне на обновленном Бернабеу под овации болельщиков.
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Sergeev55
скоро будут продавать подписки на трансляцию матчей Саудовской Аравии!
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PokaNeBatya
лучше бы Азару сделали бы такое предложение 😬
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Фёдор Кузнецов
У Риго какая то нездоровая мания к Хоселу
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AleksandrKuznetsov
какие то сумасшедшие контракты предлагают арабы. Роналду это ещё продешевил.
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MrWillSee
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
А где он?
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Skiff orda
Да сразу уже всех скупите) ярдом больше ярдом меньше
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Сергей Орлов
Тут и думать нечего, надо ехать.
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Step_up
Бензема, если примет такое решение, будет прав. Он уйдёт топом, с Золотым мячом под мышкой. Таким и останется в памяти.
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Dikki Shelton
Нужно с уважением отнестись к любому его решению. Бензема это заслужил.
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BananaMantana
Надо соглашаться. Нет сомнений, что уйдя Мадрид почувствует отсутствие такого напа, но лучше это делать сейчас. Чем постепенно смотреть на ухудшающийся показатели Бенза. Время пришло. Лебединых песен старая гвардия спела аж на 3 последних ЛЧ, так что все в порядке
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Виктор Никитин
Ответ Экспертное мнение
Да на том же уровне играет на самом деле, просто в прошлом сезоне невероятно фартанула с фолом на Доннарумме и замыканиями передач Винисуса, уже с полуфинала мы видели обычного Бензема который кроме пенок ничего не показал, а Винисус был в деле и в 1/2, и в финале.
ну да, первый гол ну точно обычный был в полуфинале, просто замкнул передачу ага.. что за бред ты несёшь
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mr.bass+dl
Ответ JBa
прости, а что значит примут? каждый человек вправе поступать со своей карьерой как считает нужным. или какой-то комитет объявился?
разумеется, ну ты чего! все болельщики мадридского реала из посёлков городского типа - будут коллективно принимать решение, с барского плеча простить игрока или нет... они парни серьёзные все, с детства болеют(во всех отношениях).
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