Лапорта выбрал секс, а не деньги: «Секс – это здоровье. Я люблю очень страстно и искренне. Не знаю, хороший ли я партнер»
Президент «Барселоны» ответил на несколько личных вопросов в эфире программы Bestial.
О том, какой он – умный или сексуальный
«Не умный и не сексуальный, я сообразительный и привлекательный».
О том, в какой роли он лучше – как друг или как партнер
«Я не знаю, хороший ли я партнер, я хороший партнер для нестабильных отношений».
О том, эгоист он или лжец
«Я не лжец, я не люблю лгать. Я не эгоист, хотя у каждого из нас есть своя точка зрения, здоровый эгоизм – это защищать то, что у тебя есть».
О том, чего у него больше – лидерских качеств или энтузиазма
«Это должны сказать люди».
О любви
«Я чувствую себя любимым, но я также много любил. Я люблю очень страстно, я очень искренен, когда люблю».
Секс или деньги
«Можно не отвечать, секс. Секс – это здоровье», – сказал Лапорта.