Лапорта выбрал секс, а не деньги: «Секс – это здоровье. Я люблю очень страстно и искренне. Не знаю, хороший ли я партнер»

Жоан Лапорта предпочел секс деньгам.

Президент «Барселоны» ответил на несколько личных вопросов в эфире программы Bestial.

О том, какой он – умный или сексуальный

«Не умный и не сексуальный, я сообразительный и привлекательный».

О том, в какой роли он лучше – как друг или как партнер

«Я не знаю, хороший ли я партнер, я хороший партнер для нестабильных отношений».

О том, эгоист он или лжец

«Я не лжец, я не люблю лгать. Я не эгоист, хотя у каждого из нас есть своя точка зрения, здоровый эгоизм – это защищать то, что у тебя есть».

О том, чего у него больше – лидерских качеств или энтузиазма

«Это должны сказать люди».

О любви

«Я чувствую себя любимым, но я также много любил. Я люблю очень страстно, я очень искренен, когда люблю».

Секс или деньги

«Можно не отвечать, секс. Секс – это здоровье», – сказал Лапорта .