«Ювентус» выплатит штраф в 718 000 евро за махинации с зарплатами

«Ювентус» оштрафован на сумму более 700 тысяч евро.

Сегодня суд Федерации футбола Италии (FIGC) вынес вердикт по делу о махинациях с зарплатами игроков. Футбольные власти Италии достигли мирового соглашения с « » и не стали снимать с клуба очки.

Согласно соглашению, «Ювентус» выплатит штраф в размере 718 000 евро и откажется от любых апелляций по текущим спортивным делам.

После 37 проведенных туров Серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Клуб лишили 10 баллов за фиктивный прирост капитала.

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