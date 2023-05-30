«Ювентус» выплатит штраф в 718 000 евро за махинации с зарплатами

Теги Ювентус серия А Италия деньги Футбол

«Ювентус» оштрафован на сумму более 700 тысяч евро.

Сегодня суд Федерации футбола Италии (FIGC) вынес вердикт по делу о махинациях с зарплатами игроков. Футбольные власти Италии достигли мирового соглашения с «Ювентусом» и не стали снимать с клуба очки.

Согласно соглашению, «Ювентус» выплатит штраф в размере 718 000 евро и откажется от любых апелляций по текущим спортивным делам.

После 37 проведенных туров Серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Клуб лишили 10 баллов за фиктивный прирост капитала. 

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16 комментариев

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Пирс Морган
— За что вас арестовали?
— За взятку.
— А как отпустили?
— За взятку.
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ARIGAMI ARIGAMI
Это уже репрессии
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Black Phoenix
А в Испании с Барсой такое не прокатит, к сожалению, за махинации с выплатами судейскому комитету левого характера. А надо бы.
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SpilightTwarkle
Какие-то копейки для клуба.
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Kubinec_
чем эта новость от предыдущей отличается? Или админам в кайф смаковать наказание Юве?
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Алексей Тарасюк
Комментарий удален пользователем
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Плакса Джон ушел налево
Откупились, типичный Юве
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dimamak10
Вот сколько стоят 2-3 очка
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андрей калуцких
Ну в общем Юве выкинули из еврокубков. Теперь и денег можно состричь.
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Kubinec_
Ответ Алексей Тарасюк
Комментарий удален пользователем
это за другое. Милан в лч
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Алексей Тарасюк
Ответ Kubinec_
это за другое. Милан в лч
Ах, блин, сколько там у Ювентуса дел? 🙂
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