Пономарев о норвежском паспорте Хайкина: «В советское время он бы считался предателем, сейчас – нет. Не надо осуждать, в сборную России он бы все равно не попал, в команду Норвегии тоже не пробьется»

Владимир Пономарев высказался о получении Никитом Хайкиным норвежского гражданства.

Ранее сообщалось , что вратарь «Буде-Глимт » несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.

«В советское время он бы считался предателем. Сейчас уже не советское время, поэтому уже так не назовут.

Не надо осуждать, глупости. Зачем ему дергаться в Россию, если ему там хорошо живется. Живет в тихой стране в хороших условиях. В сборную России Хайкин бы все равно не попал, потому что у нас и своих сильных вратарей хватает. О нем точно сожалеть не надо. Он бы никогда в сборную не пробился.

В команду Норвегии он тоже не попадет, ему уже 30 лет, не пробьется он туда. Он получает гражданство чисто для своего блага и жизни», – сказал бывший защитник ЦСКА.