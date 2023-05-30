Николич не возглавит «Динамо». Он договорился с клубом из ОАЭ («Спорт-Экспресс»)
Марко Николич не возглавит «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича достигло соглашения с Марко Николичем о работе в клубе со следующего сезона.
По информации «СЭ», сербский специалист подписал соглашение с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ сроком на год.
Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул осенью 2021 года.
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Если что шутка, типо его в тюрьму отправили как раньше, в СССР много тюрем было в Азии