Николич не возглавит «Динамо». Он договорился с клубом из ОАЭ («Спорт-Экспресс»)

Марко Николич не возглавит «Динамо».

Ранее сообщалось, что « » после увольнения Славиши Йокановича достигло соглашения с о работе в клубе со следующего сезона.

По информации « », сербский специалист подписал соглашение с « » из ОАЭ сроком на год.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул осенью 2021 года.

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