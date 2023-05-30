Николич не возглавит «Динамо». Он договорился с клубом из ОАЭ («Спорт-Экспресс»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Марко Николич не возглавит «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича достигло соглашения с Марко Николичем о работе в клубе со следующего сезона.

По информации «СЭ», сербский специалист подписал соглашение с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ сроком на год.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул осенью 2021 года.

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17 комментариев

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Mixos Demid
Марко дождался предложения из Европы)))
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инок
Шансы Талалаева на глазах растут..)
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Владислав Бондарчук
Пара пара пам! Всё!
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Давид Agabekyan
Пронесло динамиков
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justbored
*вздох облегчения*
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Kemal Gul
Никогда не понимал радости некоторых болельщиков касательно потенциального назначения Николича. За всё время в Локо у него был один удачный отрезок весной, да и тот объяснялся лютым фартом, что подтверждала любая продвинутая статистика. Плюс был неплохой летний отрезок в начале следующего сезона, но там Смолов включил русского Роналдо и реализовывал практически всё, как только у него перестала залетать всякая дичь, перестал побеждать и Локомотив. Толковой поставленной игры я от него так и не увидел, тем более в атаке. А Динамо как раз нужен тренер, который бы смог наладить нападение и развивать молодых футболистов. Был бы очень рад Личке из Оренбурга
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Kanan Jarrus
никто не хочет связываться с позором россии
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Лариса Стародубцева
Погнался за деньгами .Наверно Динамо предложило меньше денег
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Dmitry Orlov
А разговоров-то было. Гурцкая не далее как вчера рассуждал, что Николич "ждёт предложение из Европы, ищет варианты в Италии", а вот оно что.
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redbalance
Все были уверены что Николич мусорнется, ан нет.
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WingerV
Очередной провал руководства Динамо
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Mr. Shady
Любовь к баблу победила желание тренировать. Это и есть уровень Николича, о какой Европе вообще идёт речь?)
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Andrew Petrov
в такое Д даже Николич ни ни ухом ни рылом
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Ktoto_V_Dome
Ответ redbalance
Все были уверены что Николич мусорнется, ан нет.
Поэтому он и канает на нары в Центральную Азию 🤣
Если что шутка, типо его в тюрьму отправили как раньше, в СССР много тюрем было в Азии
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