Баста выступит на финале Фонбет Кубка России с песнями «Моя игра» и «Сансара»

Теги ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар музыка Василий Вакуленко Футбол

Баста исполнит две песни по окончании финала Фонбет Кубка России.

Василий Вакуленко выступит с композициями «Моя игра» и «Сансара» после встречи «Краснодара» с ЦСКА.

Гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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London-D
Без Гуфа, с его куплетами про психушку - нещитово
+4
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T622222
Ответ bam bam
а с песней "здесь даже солнца не видно" не хочет выступить ?
Солнце Монако уже было
+3
0
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Фанат Сан-Марино
Лучше бы Бабангиду пригласили с его классикой про "Пердив"
+2
0
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bam bam
а с песней "здесь даже солнца не видно" не хочет выступить ?
+2
-1
+1
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TinTin
Лучше бы «Армия» и «Застр##уй» забацал. Я ошарашен, что спортс считает это слово запрещенным
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</c/>
пропаганду запрещённых веществ будет продвигать на стадионе, великолепно...
0
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Dmitry Orlov
Ответ angry horse
А Iron Maiden будет?😁
На них денег не хватит.
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Дядя ТУРА
Ответ bam bam
а с песней "здесь даже солнца не видно" не хочет выступить ?
говорят - здесь нех ловить , но мы в собственном ритме...
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bam bam
Ответ Дядя ТУРА
говорят - здесь нех ловить , но мы в собственном ритме...
Царь ставит своих на места,
И такие как мы с тобой здесь в роли крепостных крестьян
И ждать рестайлинга - не вариант,
Либо покорно в стойло, либо ковылять в кандалах.

Эй, гражданин начальник, а корона не жмёт?
Это ложка дёгтя в ваш липовый мёд.
Может я дурак и разобью об стену лоб,
Но не по мне хавать это фуфло, так-то.

схавал он это фуфло , корпоративный эмси
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Леван Мкртчян
Ответ Фанат Сан-Марино
Лучше бы Бабангиду пригласили с его классикой про "Пердив"
Как пригласить того, кто никогда не светился на сцене и всегда оставался анонимом из оффлайна?
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