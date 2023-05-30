Баста выступит на финале Фонбет Кубка России с песнями «Моя игра» и «Сансара»
Баста исполнит две песни по окончании финала Фонбет Кубка России.
Василий Вакуленко выступит с композициями «Моя игра» и «Сансара» после встречи «Краснодара» с ЦСКА.
Гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина.
Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
И такие как мы с тобой здесь в роли крепостных крестьян
И ждать рестайлинга - не вариант,
Либо покорно в стойло, либо ковылять в кандалах.
Эй, гражданин начальник, а корона не жмёт?
Это ложка дёгтя в ваш липовый мёд.
Может я дурак и разобью об стену лоб,
Но не по мне хавать это фуфло, так-то.
схавал он это фуфло , корпоративный эмси