Баста выступит на финале Фонбет Кубка России с песнями «Моя игра» и «Сансара»

Баста исполнит две песни по окончании финала Фонбет Кубка России.

выступит с композициями «Моя игра» и «Сансара» после встречи « » с .

Гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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