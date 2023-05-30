Бензема близок к уходу из «Реала». В Саудовской Аравии ему предлагают 200 млн евро в год и роль посла заявки на ЧМ-2030 (As)

Карим Бензема близок к уходу из «Реала».

Как сообщает As, у 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на 2 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение .

Контракт Карима Бензема с « », истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.

Статистику французского форварда можно найти здесь.

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