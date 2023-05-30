Бензема близок к уходу из «Реала». В Саудовской Аравии ему предлагают 200 млн евро в год и роль посла заявки на ЧМ-2030 (As)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия ЧМ-2030 Футбол

Карим Бензема близок к уходу из «Реала».

Как сообщает As, у 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на 2 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.

Статистику французского форварда можно найти здесь

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28 комментариев

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Cruel Snake
Почему, нет? Уже легенда, всё выиграл на клубном уровне (и не по одному разу) , включая ЗМ... Отличная пенсия с финансовой точки зрения под конец карьеры
+27
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+25
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Arturitto
Мавр сделал свое дело,Мавр может уходить.
+11
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+11
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Никита Давыдкин
Ответ HI MARS
Суарес был сильнее Бензема.Но француз обошёл его по голам на топ уровне,по трофеям,по ЗМ и по деньгам.Прикольная штука жизнь
У Суареса намного больше голов, как его Бензема мог обойти? Более того, Суарес мировой уровень выдавал в годы правления Месси и Роналду, причём его статистика в те годы была лучше, чем у Бензема сейчас и даже в прошлом сезоне
+11
-3
+8
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RAMIK
Пора уже делать перестановки в стане ветеранов клуба. Сказать им спасибо и делать новую команду, где уже есть отличный материал. Незнаю получится ли взять Холланда, но Мбаппе думаю в это лето точно не возьмут. Да и игра Родриго говорит о том, что стоит ему еще год дать в основе.
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Гегенпрессинг Рангника
Роналду в тени Бензема даже в саудовской аравии будет 🤣🤣
+6
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Born is the King
От таких предложений не отказываются
+4
-1
+3
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Артур Артур
Блин, 200 млн чистыми любой бы согласился.
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Юлия Закаблукова
При роналду его называли деревом, когда он с метра парол, но после ухода роналду, доказал что он топ форвард
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Евгений Громов 22
Ответ Геннадий Чеботарев
Зидан отказал за 150
Такое чувство что Зидан вообще не хочет работать
+4
-1
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Extrim
Камавинга центр напа будет играть? или Вальверде?
+2
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Abu Ibrahim
Ответ Никита Давыдкин
Я не поленился и вычел из общего количества голов у Суареса голы в Аяксе и где-то там в Бразилии сейчас, итог - 368 голов на клубном уровне. Это больше, чем за всю карьеру Бензема во всех клубах
Фалькао тоже в моменте был 3й после Рона и Месси , однако есть факторы важнее голов - влияние на команду . Бенз неск лет был лидером Реала и взял ЗМ . Суарес был даже не в тройке лидеров Барсы и заканчивает в Бразилии тогда как Бенз в 35 еще в полуфинале ЛЧ .
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Никита Давыдкин
Ответ HI MARS
В топ-5 чемпионатах и в ЛЧ сколько?
Я не поленился и вычел из общего количества голов у Суареса голы в Аяксе и где-то там в Бразилии сейчас, итог - 368 голов на клубном уровне. Это больше, чем за всю карьеру Бензема во всех клубах
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АРХАТ
Ну так-то какая мотивация остаться в Реале??? Всё выиграл.
И приятнее уйти пока ещё входишь в обойму лучших форвардов мира. Неизвестно как следующий сезон для него сложится в Реале, возможно и сильный спад...
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Иван Баланар
Грустно, но стоит расстаться уже в этом сезоне. Имхо
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Moscwow
Дал Реалу свой максимум и взял с Реалом максимум. Дело сделано, никто не осудит легенду в таком возрасте
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правильно делает, своё он уже выиграл, а заработать вместе с Роналду и Месси в случае перехода последнего заслуживает!
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Vikeif
В СА скоро будет Эль классика от игроков Реала и Барсы, кому за 35.
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Сергей Жарковский
Саудовская Аравия собирает какой-то супер клуб! Европа отдыхает!👍
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