Бензема близок к уходу из «Реала». В Саудовской Аравии ему предлагают 200 млн евро в год и роль посла заявки на ЧМ-2030 (As)
Карим Бензема близок к уходу из «Реала».
Как сообщает As, у 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на 2 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.
Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.
Статистику французского форварда можно найти здесь.
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И приятнее уйти пока ещё входишь в обойму лучших форвардов мира. Неизвестно как следующий сезон для него сложится в Реале, возможно и сильный спад...