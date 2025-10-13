Инфантино посетил мирный саммит по Газе. Президента ФИФА встретил президент Египта Ас-Сиси

Джанни Инфантино посетил саммит по прекращению войны в секторе Газа.

Проходящий в Египте саммит посвящен официальному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа. 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о первом этапе мирного урегулирования. Стороны подписали соглашение о прекращении огня и освобождении остающихся в Газе израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осужденных палестинцев. Сегодня заложники прибыли в Израиль.

Сообщается, что президент ФИФА прилетел на саммит, где его встретил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Ожидалось, что в мероприятии принимут участие представители более 20 государств.

Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»