Матвей Кисляк заявил, что готов провести всю карьеру в ЦСКА.

«Идеальная карьера? Да готов всю карьеру в ЦСКА провести. Но, честно, не знаю. Живу сегодняшним днем. Проведу всю карьеру в ЦСКА – буду рад.

Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь, порадуюсь. Главное – показывать уровень и прибавлять с каждым годом», – сказал полузащитник армейцев.

В текущем сезоне Мир РПЛ Кисляк провел 11 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь .