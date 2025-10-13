Матвей Кисляк: «Готов всю карьеру в ЦСКА провести, буду рад. Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь. Главное – показывать уровень и прибавлять с каждым годом»
Матвей Кисляк заявил, что готов провести всю карьеру в ЦСКА.
«Идеальная карьера? Да готов всю карьеру в ЦСКА провести. Но, честно, не знаю. Живу сегодняшним днем. Проведу всю карьеру в ЦСКА – буду рад.
Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь, порадуюсь. Главное – показывать уровень и прибавлять с каждым годом», – сказал полузащитник армейцев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Кисляк провел 11 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
