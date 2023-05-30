В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за логотипа букмекера на форме во время ЧМ-2023. Команда выиграла бронзу в Тампере

В Финляндии возбуждено уголовное дело против сборной Латвии из-за рекламы букмекера.

Как сообщает Iltalehti, на свитерах латвийской команды во время ЧМ-2023, который прошел в Риге и финском Тампере, был логотип эстонской букмекерской конторы Olybet.

провела полуфинал и матч за бронзу в Тампере.

Согласно финским законам, только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры рекламировать запрещено.

«У сборной была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», – сказал комиссар полиции Арто Партанен.

Отмечается, что на свитерах латвийской команды под логотипом букмекерской конторы написано «sports bar» (спортивный бар). У конторы Olybet есть одноименный ресторан в Таллинне.

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали. Команда выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.

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