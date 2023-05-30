В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за логотипа букмекера на форме во время ЧМ-2023. Команда выиграла бронзу в Тампере

Теги происшествия Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею игровая форма Ставки на хоккей Хоккей

В Финляндии возбуждено уголовное дело против сборной Латвии из-за рекламы букмекера.

Как сообщает Iltalehti, на свитерах латвийской команды во время ЧМ-2023, который прошел в Риге и финском Тампере, был логотип эстонской букмекерской конторы Olybet.

Сборная Латвии провела полуфинал и матч за бронзу в Тампере.

Согласно финским законам, только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры рекламировать запрещено.

«У сборной была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», – сказал комиссар полиции Арто Партанен.

Отмечается, что на свитерах латвийской команды под логотипом букмекерской конторы написано «sports bar» (спортивный бар). У конторы Olybet есть одноименный ресторан в Таллинне. 

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали. Команда выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории. 

В Латвии – официально выходной из-за хоккея! Тысячи людей вышли на улицу праздновать бронзу сборной на ЧМ

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20 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
Ответ alklimov2018
А к российской лигеставок на бортах претензий нет?:)
эту рекламу только мы видим .чудеса телевидения. на реальных бортах в тампере другая реклама. так часто делают
+31
0
+31
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Костя Кот
в финляндии возбудили уголовное дело против йозе морино, ведь легально невозможно быть таким великим
+20
-5
+15
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Давай Так
Ну получается, что реклама бара.
Дело закрыто.
+10
-1
+9
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Кирилл Павлюченко
Верните бронзу взад.
+13
-6
+7
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Tim1ks
Ответ alklimov2018
А к российской лигеставок на бортах претензий нет?:)
в каждой стране на бортах совершенно разная реклама)
+5
0
+5
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serginn
От букмекеров всем один геморрой.
+7
-3
+4
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Сергей Кот
Ответ Сергей Николаенко
Зонтичные бренды у нас проходили давным-давно с рекламой минералки от производителей водки. Сейчас это законодательно запрещено. Думаю финны это в прошлом веке проходили.
т.е. куча рекламы безалкольного пива у нас куда-то исчезла?
+4
0
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Кирилл Павлюченко
Верните бронзу взад.
Тогда и выходного не должно было быть. Придётся в субботу поработать.
+4
0
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alklimov2018
А к российской лигеставок на бортах претензий нет?:)
+6
-4
+2
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319-marianna
Ответ alklimov2018
А к российской лигеставок на бортах претензий нет?:)
Реклама лиги ставок на бортиках появлялась на ТВ, только в трансляциях на Россию. Методом наложения. В Финляндии была совсем другая реклама на бортах.
+2
0
+2
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Сергей Николаенко
Ответ Давай Так
Ну получается, что реклама бара. Дело закрыто.
Зонтичные бренды у нас проходили давным-давно с рекламой минералки от производителей водки. Сейчас это законодательно запрещено. Думаю финны это в прошлом веке проходили.
+1
0
+1
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Madyavchik
Ответ Сергей Кот
в Финляндии разрешено рекламировать только своих мошенников, реклама чужих мошенников там запрещена. все это звучит как абсурд, конечно.
Ну как бы это как «можно покупать только наши н..котики, чужие покупать запрещено». Фарм индустрия
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кракадил
и что теперь сборной подарочный ящик шпрот возвращать? все веселье было зря?
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Сергей Кот
в Финляндии разрешено рекламировать только своих мошенников, реклама чужих мошенников там запрещена. все это звучит как абсурд, конечно.
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rdyabin@icloud.com
Лишить медалей и дисквалифицировать! Такие нарушения это просто из ряда вон!
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NACfoRekcuF
Организация игр на грани фантастики
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Джон Мщузавсех
Расстреляют или вышлют из страны?
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