  • Холанд, Серлот, Рюэрсон и Бьеркан уехали из сборной Норвегии. Игроков отпустили из-за плотного календаря
Холанд, Серлот, Рюэрсон и Бьеркан уехали из сборной Норвегии. Игроков отпустили из-за плотного календаря

Сборная Норвегии отпустила Эрлинга Холанда из-за загруженного календаря.

Нападающий «Манчестер Сити» не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Новой Зеландией. В субботу норвежцы обыграли Израиль (5:0) в отборе на ЧМ-2026. Холанд отметился хет-триком.

«Игроки с особенно плотным графиком матчей возвращаются домой: Александр Серлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлинг Холанд и Фредрик Бьеркан.

Феликс Мюхре покидает команду из-за травмы лодыжки», – говорится в заявлении Норвежской федерация футбола.

Холанд забил 50+ голов за сборную за 46 матчей – быстрее Роналду, Месси, Мбаппе, Левандовского, Кейна и Неймара
4911 октября, 18:47
Холанд забил 49-й, 50-й и 51-й голы за Норвегию – хет-трик Израилю в отборе ЧМ
7411 октября, 17:36
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии – хет-трик Израилю. У форварда 19 голов на этом отрезке
6911 октября, 17:32
Холанд дважды не забил Израилю с пенальти – норвежец перебивал из-за выхода вратаря с линии. Перец отразил оба удара
1411 октября, 16:29
