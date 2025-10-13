Холанд, Серлот, Рюэрсон и Бьеркан уехали из сборной Норвегии. Игроков отпустили из-за плотного календаря
Сборная Норвегии отпустила Эрлинга Холанда из-за загруженного календаря.
Нападающий «Манчестер Сити» не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Новой Зеландией. В субботу норвежцы обыграли Израиль (5:0) в отборе на ЧМ-2026. Холанд отметился хет-триком.
«Игроки с особенно плотным графиком матчей возвращаются домой: Александр Серлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлинг Холанд и Фредрик Бьеркан.
Феликс Мюхре покидает команду из-за травмы лодыжки», – говорится в заявлении Норвежской федерация футбола.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости