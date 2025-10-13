Холанд, Серлот, Рюэрсон и Бьеркан уехали из сборной Норвегии. Игроков отпустили из-за плотного календаря

Сборная Норвегии отпустила Эрлинга Холанда из-за загруженного календаря.

Нападающий «Манчестер Сити » не примет участия в завтрашнем товарищеском матче с Новой Зеландией. В субботу норвежцы обыграли Израиль (5:0) в отборе на ЧМ-2026. Холанд отметился хет-триком.

«Игроки с особенно плотным графиком матчей возвращаются домой: Александр Серлот , Юлиан Рюэрсон , Эрлинг Холанд и Фредрик Бьеркан .

Феликс Мюхре покидает команду из-за травмы лодыжки», – говорится в заявлении Норвежской федерация футбола.