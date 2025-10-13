Ольга Смородская: «Российских тренеров в природе не существует – они либо слабые, либо заняты. Поэтому «Спартак» ищет иностранца. ЦСКА грамотно угадал с новым тренером»

Ольга Смородская считает, что на рынке отсутствуют хорошие российские тренеры.

«Российских тренеров в природе не существует – они либо слабые, либо все заняты.

Рынок наших специалистов почти исчерпан – это проблема нашего футбола: с годами в этой области ничего не делается, а получение тренерской лицензии не требует большого труда и не означает, что ты тренер со знаниями.

Поэтому «Спартак » ищет иностранца. Отмечу, как ЦСКА грамотно угадал с новым тренером», – заявила бывший президент «Локомотива» Смородская .

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. Сообщалось, что в ближайшее время сербского специалиста могут отправить в отставку. Основным претендентом на его пост считается испанец Луис Гарсия.

ЦСКА в этом сезоне руководит Фабио Челестини.