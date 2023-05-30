Нападающий «Эспаньола» Хоселу близок к переходу в «Реал».

Как сообщает Marca, мадридский клуб намерен взять 33-летнего футболиста в бесплатную аренду на один сезон. Зарплату игрока при этом « » должен будет взять на себя.

Отмечается, что переход Хоселу должен стать первым из нескольких трансферов «Реала» для усиления атаки в летнее трансферное окно. Клуб будет искать новых атакующих игроков, поскольку контракты Марко Асенсио и Мариано Диаса истекают, а в ситуации Эдена Азара нет определенности.

В сезоне-2022/23 провел 34 матча в рамках , отличившись 16 голами и 2 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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