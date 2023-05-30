«Реал» арендует 33-летнего Хоселу на сезон и подпишет еще нескольких игроков в атаку
Нападающий «Эспаньола» Хоселу близок к переходу в «Реал».
Как сообщает Marca, мадридский клуб намерен взять 33-летнего футболиста в бесплатную аренду на один сезон. Зарплату игрока при этом «Реал» должен будет взять на себя.
Отмечается, что переход Хоселу должен стать первым из нескольких трансферов «Реала» для усиления атаки в летнее трансферное окно. Клуб будет искать новых атакующих игроков, поскольку контракты Марко Асенсио и Мариано Диаса истекают, а в ситуации Эдена Азара нет определенности.
В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 16 голами и 2 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
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Перес: У нас есть Холланд дома
Холланд дома:
Да всё там есть. Азар уважает контракт и хочет профессионально доработать его (на лавке)