«Реал» арендует 33-летнего Хоселу на сезон и подпишет еще нескольких игроков в атаку

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Хоселу Футбол

Нападающий «Эспаньола» Хоселу близок к переходу в «Реал».

Как сообщает Marca, мадридский клуб намерен взять 33-летнего футболиста в бесплатную аренду на один сезон. Зарплату игрока при этом «Реал» должен будет взять на себя. 

Отмечается, что переход Хоселу должен стать первым из нескольких трансферов «Реала» для усиления атаки в летнее трансферное окно. Клуб будет искать новых атакующих игроков, поскольку контракты Марко Асенсио и Мариано Диаса истекают, а в ситуации Эдена Азара нет определенности. 

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 16 голами и 2 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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68 комментариев

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10ztv
почему в ситуации азара нет определённости? ещё год будет клубную столовую объедать
+31
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Антон Фалафель
Лол. А взамен Перес потребует выиграть Ла Лигу и ЛЧ🤣
+30
-2
+28
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Екн Лор
В идеале взять Фирмино и Кейна, отпустить Карима
+31
-7
+24
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Сикарио
Ответ instasamka
«Мы купим Холланда и Мбаппе», ок мы купим Кейна и Осимхэна, ок мы возьмём Фирмино, аааа дайте нам Хоселу. Деградация желаний Реала
Мы идем за каким-то там треблом - итог 1/16 ЛЕ ))
+11
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+7
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LightWithin
Очень непонятно, как имея в принципе хорошие доходы не пополнять команду "свежей кровью" звёзд и перспективных игроков. И если в первые пару сезонов это можно было ещё объяснить режимом экономии и накопления на кого-то стоящего (типа Мбапе за 200млн.), но сейчас просто загадка по стратегии развития клуба, ведь это всё таки РЕАЛ.
+7
-2
+5
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Artem Piatkov
Фанаты: Хотим Холланда!
Перес: У нас есть Холланд дома

Холланд дома:
+3
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2vdhrvmmzf
Ответ 10ztv
почему в ситуации азара нет определённости? ещё год будет клубную столовую объедать
У него действующий контракт, какая ещё нужна определённость? Будет доить до последнего
+3
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дамьен
Ответ LightWithin
Очень непонятно, как имея в принципе хорошие доходы не пополнять команду "свежей кровью" звёзд и перспективных игроков. И если в первые пару сезонов это можно было ещё объяснить режимом экономии и накопления на кого-то стоящего (типа Мбапе за 200млн.), но сейчас просто загадка по стратегии развития клуба, ведь это всё таки РЕАЛ.
Проходили мы это в 00х
+3
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xDe xDe
Ответ 10ztv
почему в ситуации азара нет определённости? ещё год будет клубную столовую объедать
Азар это вообще боль. У него есть предложения, причём, если верить инсайдам, даже выше по з/п, чем в Мадриде. Но Эден всё равно остаётся, несмотря даже на прямой намёк от Карло, что в следующем сезоне играть он не будет. Мол, мне тут хорошо. Мде.
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Aleksey Yashin
"а в ситуации Эдена Азара нет определенности"

Да всё там есть. Азар уважает контракт и хочет профессионально доработать его (на лавке)
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XavIniesta2008-2015
Ответ Екн Лор
В идеале взять Фирмино и Кейна, отпустить Карима
А с Холландом и Мбаппе в 2024-м что делать ? Или там нет у Эрлинга никаких специальных отступных, а Килиан снова выберет ПСЖ ?
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nurikkkk
Так то Хоселу забил во всех матчах Реалу и Барсе и еще 1 гол Атлетико...
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i am better
может тогда и Криша вернуть)
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Рашпель793
Смех смехом, но судя по стате игрок неплохой. На подмену вполне сгодится.
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FEF2
чем то это напоминает конец великого Милана, хотя рано еще так говорить
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Overkiller
А год назад ржали над Левандовски...
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Виктор Кашшаи
Ответ Пирс Морган
В бой идут одни старики
Да не, пусть покупают всяких стариков-НН)
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Геннадий Чеботарев
в первую очередь будет смена тренера а потом уже трансферы игроков.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Антон Фалафель
Лол. А взамен Перес потребует выиграть Ла Лигу и ЛЧ🤣
Взамен чего? Хоселу это как раз подмена Бензема, которую все ждали, если Карим уйдёт Реал пойдёт за Кейном
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Ummash
Асенсио отпустит и Хоселу подписать что то не понятно
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Иван Баланар
ппц "усиление"...
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garap83@ukr.net
Чувак уже на излете,ну зачем он нужен
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instasamka
Ответ Temp LC
за то твой клуб выиграл за 180 лет 5 кубков ЛЧ, а реал сделал то же самое только за 9 лет) Да 14 ЛЧ >2 трабла
Ну да, это значит, что «мой клуб» я поддерживаю не из за чашечек и Цацок. Я люблю футбол таким какой он есть. Иначе у условной мальорки не было бы болельщиков вообще. А вы можете и дальше носиться со своими 5 кубков за 9 лет. Для вас футбол это чашки до меня это сама игра.
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Геннадий Чеботарев
Ответ FEF2
чем то это напоминает конец великого Милана, хотя рано еще так говорить
для этого надо ещё год дать анчелоти и все повторится.
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Артём Толоконников
Ответ LightWithin
Очень непонятно, как имея в принципе хорошие доходы не пополнять команду "свежей кровью" звёзд и перспективных игроков. И если в первые пару сезонов это можно было ещё объяснить режимом экономии и накопления на кого-то стоящего (типа Мбапе за 200млн.), но сейчас просто загадка по стратегии развития клуба, ведь это всё таки РЕАЛ.
Ну нет на рынке топ форвардов этим летом, а Кейн слишком дорогой
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