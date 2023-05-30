Холанд, Кейн, Сака, Мак Аллистер, Шоу, Родри, Поуп и Ботман – в сборной АПЛ-2022/23 от ESPN
Три футболиста «Манчестер Сити» попали в команду сезона АПЛ по версии ESPN.
Из состава чемпионов Англии в символическую сборную попали защитник Рубен Диаш, хавбек Родри и форвард Эрлинг Холанд.
В список из одиннадцати лучших игроков сезона попали:
Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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Мактомини-Канте-Артур
Мудрик-Вергхост-Антони
Как по мне, ESPN вообще не разбираются в футболе.
Пикфорд(Да,да)
Уайт,Салиба,Диаш,Шоу
Эдегор,Родри,Де Бруйне
Сака,Холланд,Мартинелли
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На своих позициях они ярче всего проявили себя,мое мнение.