Холанд, Кейн, Сака, Мак Аллистер, Шоу, Родри, Поуп и Ботман – в сборной АПЛ-2022/23 от ESPN

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Три футболиста «Манчестер Сити» попали в команду сезона АПЛ по версии ESPN.

Из состава чемпионов Англии в символическую сборную попали защитник Рубен Диаш, хавбек Родри и форвард Эрлинг Холанд.

В список из одиннадцати лучших игроков сезона попали:

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Киран ТриппьерНьюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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27 комментариев

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light109
не включить КДБ это сильно))
+55
-4
+51
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Криштиану Роналду
КДБ просто обязан быть в этой команде.
+24
-3
+21
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Chuha-Motibg
Полузащита без КДБ вообще смех. Мартинелли при всем уважении и рядом не стоит с КДБ. Да и Макалистер отыграл чемп не лучше чем КДБ точно.
+22
-5
+17
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Абдул Абакаев
не включить хотя бы одного из тройки КДБ Гюндоган Бернарду это конечно сильно
+10
-1
+9
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stanvixx
Ответ llolishe
Что тут делает Шоу после того как привез 5 голов в ворота МЮ на Энфилде?
Страдаешь, что ни одного портовика не пригласили в сборную? ) Бывает )
+7
0
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ light109
не включить КДБ это сильно))
А где Фернандеш, Гимараэш и Рэшфорд?
+5
-1
+4
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Temp LC
Ответ А. Мостовой
Холланд за голы в пустые? Пока Мбаппе тащит хет трик в финале ЧМ - ему такое и не снилось..
пока Мбаппе забивает в лиге водокачки и не желает перейти в лигу посильнее - его голы не будут восприниматься в серьёз
+6
-2
+4
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light109
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А где Фернандеш, Гимараэш и Рэшфорд?
о ком речь, если лучшего ассистента сезона нет
+3
0
+3
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Temp LC
Ответ llolishe
Что тут делает Шоу после того как привез 5 голов в ворота МЮ на Энфилде?
по такой логике тут никого не должно быть, потому что тут все в каком то отдельном матче провалились
+3
0
+3
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Abdul Aziz
Ответ light109
не включить КДБ это сильно))
зато Родри есть. Понятно,что вся МС должны быть там, но КДБ сильнее, думаю.
+2
0
+2
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QWertY
Шоу бист!
+2
0
+2
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Итачи Учиха
Де Хеа
Кукурелья-Фофана-Кулибали-Кансело
Мактомини-Канте-Артур
Мудрик-Вергхост-Антони

Как по мне, ESPN вообще не разбираются в футболе.
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Алексей Муравьёв
Где Лисандро Мартинес и Де Брюйне?
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Игорь Климов
Де Брюйне обязан быть в этом списке!
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AnMe
Господи, какой бред.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сделал бы правильный выбор, был-бы равен Холланду, но вместо этого...
Ригоберо, Лапорта обещал Холланда в Барсу? Где? Левандовски конкуренцию проиграл?
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Максим Васканов
Эдегора и КДБ явно не хватает
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StarsAndArrows
Моя сборная четко по позициям
Пикфорд(Да,да)
Уайт,Салиба,Диаш,Шоу
Эдегор,Родри,Де Бруйне
Сака,Холланд,Мартинелли
----------------------------------------------
На своих позициях они ярче всего проявили себя,мое мнение.
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udiekemen
Ответ light109
не включить КДБ это сильно))
То Кейн нет в сборной, то Кдб
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Жан Поль Бельманда
Ньюкасл открытие чемпионата!
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BZB
Бруно Гимараеша забыли.
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