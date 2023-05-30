Холанд, Кейн, Сака, Мак Аллистер, Шоу, Родри, Поуп и Ботман – в сборной АПЛ-2022/23 от ESPN

Три футболиста «Манчестер Сити» попали в команду сезона АПЛ по версии ESPN.

Из состава чемпионов Англии в символическую сборную попали защитник , хавбек Родри и форвард Эрлинг Холанд.

В список из одиннадцати лучших игроков сезона попали:

Вратарь: («Ньюкасл»);

Защитники: (« »), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу (« »);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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