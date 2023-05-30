Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Предполагаемая жертва Дани Алвеса рассказала, как осталась с ним наедине в туалете клуба.

«Он подошел ко мне и спросил: «Ты знаешь, кто я?» Я ответила: «Нет». Он сказал: «Меня зовут Дани, я играю в петанк в Оспиталете».

Помню, как он взял мою руку и положил ее мне ниже пояса, а затем предложил выйти. Я отказалась. Мне становилось страшно, я думала: «Вдруг он что-то подмешает мне в напиток? Вдруг он что-то сделает с моей подругой?»

Он жестом позвал меня, и я обратилась к своей сестре: «Не знаю, стоит ли идти». Он сказал: «Все хорошо, ничего не случится». Затем он снова жестом позвал меня.

Я тогда не знала, куда иду. Я просто пошла за ним. В тот момент я сказала: «Наверняка эта дверь ведет или на улицу, или в ВИП-комнату, или в другую часть клуба». Он открыл ее, я вошла и поняла, куда попала. Я увидела, что это крохотная уборная, очень тесная. Там только один унитаз и раковина.

Я помню, как он задрал мое платье и заставил меня сесть на него. Я помню, как сказала: «Нет, нет, я не хочу, мне нужно уйти». А он начал говорить мне разные вещи. Потом он опустил меня на пол, и я помню, как была шокирована и не знала, что делать.

Он схватил меня за волосы и заставил опуститься перед ним на колени. В тот момент я увидела его татуировку и подумала: «Этот парень причинит мне настоящую боль».

Мне было очень страшно, и до сих пор эти сцены меня преследуют», – сказала девушка в эфире Cuatro.

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95 комментариев

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DanielCarvalho
Ахахахах а ведь все девушки, когда мужчина берет ее руку и кладет себе ниже пояса, потом идут следом за ними в какую то «комнату»? 😂😂
За решеткой должна быть она а не Алвес
+195
-32
+163
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Ебздрогыч
Я тогда не знала, куда иду. Я просто пошла за ним. Я думала, мы пойдем играть в петанк
+138
-8
+130
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Пирс Морган
Ответ DanielCarvalho
Ахахахах а ведь все девушки, когда мужчина берет ее руку и кладет себе ниже пояса, потом идут следом за ними в какую то «комнату»? 😂😂 За решеткой должна быть она а не Алвес
Дани Алвес и Тайная Комната
+90
-1
+89
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blaugrana_man
Всё понятно, как и предполагалось, очередная дырка захотела хайпануть и срубить баблишка с недальновидного мужичка. Надеюсь, Алвес подаст встречный иск о клевете и эту прошмандовку посадят
+76
-11
+65
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mascinista
Ответ red hikkikomori
"В тот момент я увидела его татуировку и подумала : этот парень причинит мне настоящую боль". Это что за тату у него настолько устрашающая?)
Дзюба
+53
0
+53
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Этот Райола хочет денег
Ответ DanielCarvalho
Ахахахах а ведь все девушки, когда мужчина берет ее руку и кладет себе ниже пояса, потом идут следом за ними в какую то «комнату»? 😂😂 За решеткой должна быть она а не Алвес
Он положил мою руку себе ниже пояса и сказал, что он со мной пойдет и подтянет мой бразильский язык. Потом, уже в туалете, я узнала, что бразильского языка нет! А вот мой язык он подтянул!...
+40
-2
+38
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Я тогда не знала, куда иду. Я просто пошла за ним. Я думала, мы пойдем играть в петанк
Я думала, мы пойдем обсуждать капитал Карла Маркса или Таблицу Менделеева. Или на крайний случай Вальтерианство
+25
-1
+24
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red hikkikomori
"В тот момент я увидела его татуировку и подумала : этот парень причинит мне настоящую боль".
Это что за тату у него настолько устрашающая?)
+23
0
+23
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Н.Ф.
Святая простота. Наивная, как наш Семён Семёныч Горбунков, когда его в Стамбуле чуть не совратила местная жрица любви.
+20
0
+20
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ТТД Бубнова
Ответ red hikkikomori
"В тот момент я увидела его татуировку и подумала : этот парень причинит мне настоящую боль". Это что за тату у него настолько устрашающая?)
Как в фильме «Большой Стэн»
+18
0
+18
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bostonKG
Она просто потом узнала , что он женат )
+15
-1
+14
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maaRuLOVE
Единственный ее страх в который можно верить - страх, что он это сделает с ее подругой, а не с ней
+14
-1
+13
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Этот Райола хочет денег
"Он положил мою руку ниже пояса и предложил выйти"- серьезно, тебе стало страшно? или страшно любопытно? "Наверное эта дверь ведет в ВИП комнату- эй, ты привел меня в ср...й сортир???" Ну, это полное неуважение к девушке. Надо было вести в номера, пожадничал. " Я не знала что делать, но когда он опустил меня на колени и оголил свою татуировку, я все поняла!..." Мне одному кажется, что судья в эти минуты ржал и вспоминал свою юность?...)
+9
0
+9
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Фут.Боль
После слов, я играю в петанк в Оспиталете, уже нужно было бежать сломя голову.
+8
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Сюжет для порнофильма
+6
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фут.Боль
После слов, я играю в петанк в Оспиталете, уже нужно было бежать сломя голову.
Петанк - бросание шаров. В случае с Алвесом - подкатывание шаров.
+5
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muslim95
Она думала, что ее в номер ведут, а он в сортир, подлец..
+5
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Михаил Будылёв
Ответ red hikkikomori
"В тот момент я увидела его татуировку и подумала : этот парень причинит мне настоящую боль". Это что за тату у него настолько устрашающая?)
Фил Джонс
+5
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barca1899messi
Ответ JohnnyMulka
Что с тобой не так? А блауграна в нике... Все ок, вопрос снимается
🧯🧯🧯🧯🧯
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And-Rover
Ну на колени, помолиться значит заставлял.
+4
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barca1899messi
Ответ Пирс Морган
Дани Алвес и Тайная Комната
🤣🤣🤣🤣🤣🤣💪💪💪
+3
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|Red-Blue|Pasha
Он и Месси так целый реал когда то просили сделать и ничего,живут как то.
+3
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messi_leo
Это ж надо так забрехаться )))
Известный на всю Барселону футболист спрашивает - ты знаешь кто я? Серьезно. Они там всем половиной города отмечают, проезжая по городу на автобусе. А вторая меньшая часть его знает просто потому что играл в клубе-сопернике. Везде они развешены, это ж золотая Барса. Даже, если ты футболом вообще не интересуешься, а хочешь - не хочешь будешь знать, кто это. А она такая: не, не знаю. Я играю в шары - а, теперь вспомнила, конечно.))) Вот в это кто-то будет верить? Она там с адвокатом за идитов всех держит, не иначе... )
+4
-1
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Пирс Морган
Ответ Ебздрогыч
Я тогда не знала, куда иду. Я просто пошла за ним. Я думала, мы пойдем играть в петанк
Там был второй том Мертвых Душ
+3
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Barca_mania
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DanielCarvalho
Ахахахах а ведь все девушки, когда мужчина берет ее руку и кладет себе ниже пояса, потом идут следом за ними в какую то «комнату»? 😂😂 За решеткой должна быть она а не Алвес
когда я это писал, меня жёстко минусили
+4
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