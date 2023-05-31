Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ в 4-й раз. Рекорд у Фергюсона – 11 призов
АПЛ признала Пепа Гвардиолу лучшим тренером сезона.
«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста выиграл чемпионат в третий раз подряд.
Гвардиола удостоен награды в 4-й раз. По этому показателю он опередил Жозе Моуринью и Арсена Венгера и отстает лишь от Алекса Фергюсона, получавшего приз 11 раз.
«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», – сказал главный тренер «горожан».
Изображение: twitter.com/ManCity
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думал по такой системе и Артете отдадут в этом году.