Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ в 4-й раз. Рекорд у Фергюсона – 11 призов

АПЛ признала Пепа Гвардиолу лучшим тренером сезона.

« » под руководством испанского специалиста выиграл чемпионат в третий раз подряд.

удостоен награды в 4-й раз. По этому показателю он опередил и и отстает лишь от , получавшего приз 11 раз.

«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», – сказал главный тренер «горожан».

Изображение: twitter.com/ManCity

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