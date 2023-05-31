Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ в 4-й раз. Рекорд у Фергюсона – 11 призов

Теги Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Пеп Гвардиола Футбол

АПЛ признала Пепа Гвардиолу лучшим тренером сезона.

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста выиграл чемпионат в третий раз подряд.

Гвардиола удостоен награды в 4-й раз. По этому показателю он опередил Жозе Моуринью и Арсена Венгера и отстает лишь от Алекса Фергюсона, получавшего приз 11 раз.

«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», – сказал главный тренер «горожан».

Изображение: twitter.com/ManCity

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14 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Pringles - очень хорошие чипсы. Но как приз лучшему тренеру могли бы что-то другое дать
+16
0
+16
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#SharkTeam
При этом вроде ни одного тренера месяца не было
+5
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مختار موسى حاجييف
в прошлом почему-то получил Клопп который финишировал вторым, а не Пеп , который его опередил.
думал по такой системе и Артете отдадут в этом году.
+4
0
+4
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Konstantin Meerov
Ответ ARAMIS777
Пеп конечно крут, но до САФа ему как до луны.
он и не тренирует 23 года в британии. Ферги в свои первые 7 лет было до достижений Пепа как до Луны
+3
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Ебздрогыч
До сэра Алекса ему еще шарлатанить и шарлатанить
+1
0
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timustus
Пеп бесспорно красавец, но конкретно в этом сезоне было много других крутых тренерских перформансов.
+1
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Vovker
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Pringles - очень хорошие чипсы. Но как приз лучшему тренеру могли бы что-то другое дать
Московский картофель, например.
+1
0
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Burel
Это банка от Принглс ?
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rigobersong
Ответ ARAMIS777
Пеп конечно крут, но до САФа ему как до луны.
До какой луны мальчик?:)) Пеп деклассировал в 2х финалах ЛЧ подряд, САФ сидел в самом богатом клубе мира 30 лет и в 90е без конкурентов собрал свои чашки:)) Я конечно САФа уважаю, знаю какой путь он прошел, читал 2 его биографии, но как же у меня горит от того бреда, что ты здесь написал:)) САФ кстати как тренер был очень средний, он был великим менеджером, который умел организовывать процесс, но до революционера Пепа который убогий футбол 00х, который не прогрессировал с начала 90х, увел просто в стратосферу и дал глоток свежего воздуха современному футболу!:))
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Young Anton
Ответ Vovker
Московский картофель, например.
или изи пизи
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НРИ
Ответ مختار موسى حاجييف
в прошлом почему-то получил Клопп который финишировал вторым, а не Пеп , который его опередил. думал по такой системе и Артете отдадут в этом году.
Наныл *
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Andrey Maximkin
Ответ Burel
Это банка от Принглс ?
кажись вискарь
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